/मेट्रोमध्ये उभं राहून प्रवास करत होता भारताचा दिग्गज क्रिकेटर, Photo Viral

Javagal Srinath In Metro : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज जवागल श्रीनाथ यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. यात जवागल श्रीनाथ हा बंगळुरूच्या नम्मा मेट्रो स्टेडियमवर प्रवास करताना दिसले. विशेष गोष्ट अशी की यावेळी त्याच्या हातात ट्रॉली बॅग होती आणि तो मेट्रोच्या आतमध्ये उभं राहून प्रवास करत होता. दिग्गज क्रिकेटरला अतिशय सामान्य व्यक्तीप्रमाणे मेट्रोतून उभं राहून प्रवास करताना पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले.
माजी क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ मेट्रोच्या एका कोपऱ्यात उभे राहिलेले दिसले. त्यांच्याजवळ एक ट्रॉली बॅग सुद्धा होती. रिपोर्टनुसार श्रीनाथ यांना भेटण्यासाठी सीट मिळाली नाही. श्रीनाथ यांना अगदी सामान्य प्रवाशांप्रमाणे मेट्रोतून प्रवास करताना पाहून लोकांनी त्यांच्या साध्यापण्याचं कौतुक केलं. एका यूजरने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'जर मेट्रोमधील लोकांनी श्रीनाथ यांना ओळखले असते, तर कोणीतरी त्यांना आपली जागा दिली असती'. यावर अनेक लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या.
माजी क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ यांच्या प्रवासाच्या साध्या पद्धतीचे अनेक क्रिकेटप्रेमींनी कौतुक केले. भारतीय क्रिकेटमधील इतके मोठे नाव असूनही, एखाद्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करताना त्यांना पाहिल्याबद्दल लोकांनी त्यांचे कौतुक केले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या छायाचित्रातून पुन्हा एकदा हे दिसून आले की, क्रिकेटमधील दिग्गज व्यक्तींचे दैनंदिन जीवन कशा प्रकारे लोकांच्या कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरते.
Many sharing this pic of Javagal Srinath traveling in metro and wondering how simple he is.Vivek (VivekInvestor) August 29, 2026
Yes, this guy is simple. I too noticed while he was running two three times in road a few years ago. At that time social media was not powerful.
Common in western countries, here rare… pic.twitter.com/GlFJ0SstGc
माजी क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी वेगवान गोलंदाजांमध्ये येतात. त्याने आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरची सुरुवात भारताचा वेगवान गोलंदाज म्हणून केली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर सुद्धा श्रीनाथ हे खेळाशी जोडलेले आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सामन्यात रेफरी म्हणून सुद्धा भूमिका निभावली आहे. श्रीनाथ यांचा मेट्रोमधील फोटो जेव्हा समीर आला तेव्हा अनेकांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतुक केलं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या फोटोमुळे अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, इतक्या प्रसिद्ध क्रिकेटपटूला ओळखल्यानंतरही कोणी त्यांना बसण्यासाठी जागा का दिली नाही. मात्र केवळ या फोटोवरून मेट्रोमधील प्रवाशांनी त्यांना खरोखर ओळखले होते की नाही, याची खात्री होत नाही.