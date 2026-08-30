/नीरज चोप्राला घ्यावी लागली व्हीलचेअरची मदत, गोल्डन बॉयला नेमकं काय झालंय?

Neeraj Chopra Injury : गोल्डन बॉय नीरज चोप्रा याचा एअरपोर्टवरील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात भारताचा हा स्टार भालाफेकपटू व्हीलचेअरवर बसून जाताना दिसतोय. त्याला पाहून चाहते चिंतेत पडले. नीरज चोप्रा हा ग्लासगो वरून परतला येथे त्याने कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सिल्व्हर मेडल पटकावलं. त्यानंतर लुसाने डायमंड लीगमध्ये सुद्धा तो दुसऱ्या स्थानावर राहिला. भारताचा हा स्टार खेळाडू एशियन गेम्समधून बाहेर झाला आहे. नीरज चोप्राने काल सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करुन त्याच्या दुखापतीबाबत माहिती दिली होती.
लवकरच एशियन गेम्सला सुरुवात होणार असून ब्रूसेल्स डायमंड लीगच्या फायनल सुद्धा 4 आणि 5 सप्टेंबर रोजी खेळली जाईल. नीरज चोप्रा या दोन स्पर्धांची तयारी करत होता. मात्र सरावादरम्यान त्याच्या लिगामेंटमध्ये दुखापत झाली. याच दुखापतीमुळे त्याला डायमंड लीग आणि एशियन गेम्समधून सुद्धा बाहेर व्हावं लागलं. याच दुखापतीच्या कारणामुळे नीरज चोप्राला व्हीलचेअरची मदत घ्यावी लागली आहे.
नीरज चोप्राने मागच्या दोनही वेळा एशियन गेम्समध्ये जेवलिन थ्रोमध्ये गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. 2018 आणि 2022 अशा दोन्ही इवेंट्समध्ये त्याने गोल्ड मेडलवर निशाणा साधला. दुसरीकडे 2022 पासूनच डायमंड लीग फायनल्स जिंकण्याच्या तो प्रयत्नात होता. काही दिवसांपूर्वीच त्याने लॉझॅन डायमंड लीगमध्ये 2026 च्या हंगामातील आपला सर्वोत्तम थ्रो (फेक) नोंदवला. 88.05 मीटरच्या थ्रोसह त्याने दुसरे स्थान पटकावले.
Heartbreaking to see our Golden Boy in a wheelchair during the Asian Games.Sonu (Cricket_live247) August 30, 2026
We need a fully fit and active Neeraj Chopra at the 2028 Olympics.
Get well soon, champion. Wishing you a speedy recovery. pic.twitter.com/VmB9K7CMCD
नीरज चोप्राने शनिवार 29 ऑगस्ट रोजी एक भावुक पोस्ट लिहून सांगितलं की, लुसानेमध्ये सीजनचा बेस्ट थ्रो फेकल्यावर वाटत होतं की हळूहळू पुन्हा एकदा तो त्याच्या लयीत येत होता. मात्र सरावादरम्यान त्याच्या लिगामेंटला दुखापत झाली . नीरज म्हणाला की डॉक्टरांनी त्याला सल्ला दिला की त्याने या सीजनमधून आराम घ्यावा आणि सध्या पूर्णपणे फिट होण्याकडे लक्षकेंद्रित करावं.
नीरज चोप्रासाठी जवळपास एक वर्ष हे खूप संघर्षाचं राहील. पाठीला दुखापत असताना सुद्धा वर्ल्ड चॅम्पियन 2025 मध्ये भाग घेण्याचा परिणाम त्याला स्पष्ट जाणवला. तो या स्पर्धेत आठव्या स्थानावर राहिला आणि कंबरेच्या दुखापतीमुळे तो जवळपास 9 महिने कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होऊ शकला नाही. तो दोहा डायमंड लीगमध्ये सुद्धा भाग घेऊ शकला नाही. त्यानंतर त्याने पुनरागमन केले होते परंतु आता लिगामेंटच्या दुखापतीमुळे आता तो आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि लॉझॅन डायमंड लीग फायनल्समधून बाहेर पडला आहे.