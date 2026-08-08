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टीम इंडियाचं दुखापतीचं सत्र सुरूचं! आशिया कपआधी भारतीय संघाचा ताण वाढला, आणखी एक खेळाडू जखमी

मागील काही दिवसांपासून सातत्याने टीम इंडियाचे दुखापतीचे सत्र हे सुरुच आहे. आता भारताची स्टार भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स दुखापतीमुळे 'द हंड्रेड' स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. तिच्या फ्रँचायझी सदर्न ब्रेव्हने शनिवारी ही घोषणा केली. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:43 PM IST
टीम इंडियाचं दुखापतीचं सत्र सुरूचं! आशिया कपआधी भारतीय संघाचा ताण वाढला, आणखी एक खेळाडू जखमी
Image Credit: सदर्न ब्रेव्ह जेमिमा रॉड्रिग्जची बदली खेळाडू (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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टीम इंडियाचं दुखापतीचं सत्र सुरू! आशिया कपआधी भारतीय संघाचा ताण वाढला, आणखी एक खेळाडू जखमी
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