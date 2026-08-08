/टीम इंडियाचं दुखापतीचं सत्र सुरूचं! आशिया कपआधी भारतीय संघाचा ताण वाढला, आणखी एक खेळाडू जखमी

भारताचे अनेक महिला खेळाडू हे परदेशी 'द हंड्रेड' लीग खेळणार आहेत. त्यानंतर भारतीय महिला संघ हा आगामी स्पर्धा आशिया कप खेळण्यासाठी जाणार आहे, त्यामुळे आता भारताच्या संघासाठी सर्व खेळाडू हे स्वस्त आणि चांगल्या फार्ममध्ये राहणे गरजेचे आहे. आता भारतीय महिला संघाच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे त्यामुळे आता टीम इंडियाचा तणाव वाढला आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने टीम इंडियाचे दुखापतीचे सत्र हे सुरुच आहे. आता भारताची स्टार भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स दुखापतीमुळे 'द हंड्रेड' स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. तिच्या फ्रँचायझी सदर्न ब्रेव्हने शनिवारी ही घोषणा केली.
वृत्तानुसार, इंग्लंडमध्ये खेळत असताना या 25 वर्षीय खेळाडूला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. त्याचबरोबर तिच्या बदली खेळाडूची देखील संघाने घोषणा केली आहे. आता सदर्न ब्रेव्हच्या संघात आता अष्टपैलू चार्ली नॉट खेळताना दिसणार आहे. 'द हंड्रेड' मध्ये जेमिमा रॉड्रिग्सने चांगली कामगिरी केली होती तिने सहा डावांमध्ये 35.75 च्या सरासरीने आणि 131.19 च्या स्ट्राइक रेटने 143 धावा केल्या आहेत. रॉड्रिग्ज सदर्न ब्रेव्हच्या मधल्या फळीचा एक महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. महिला आशिया कप स्पर्धा सुरु व्हायला 1 महिन्याहून कमी कालावधी शिल्लक आहे आणि भारताच्या संघामध्ये देखील रॉड्रिग्ज ही एक महत्त्वाची खेळाडू आहे.
Jemimah Rodrigues Charli Knott— Southern_Brave (@southernbrave_) August 8, 2026
We can confirm that due to an injury suffered by Jemimah Rodrigues, we’ve signed Charli Knott as our injury replacement for the remainder of The Hundred
Wishing you a speedy recovery, Jemi pic.twitter.com/gy0LC14klh
आशिया कपमध्ये रॉड्रिग्जला हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले आहे. रॉड्रिग्जकडे हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी आहे. जर रॉड्रिग्ज वेळेत बरी होऊ शकली नाही, तर यास्तिका भाटिया आणि प्रतिका रावल यांना भारताच्या टी20 संघात परत बोलावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. स्पर्धेबद्दल सांगायचे झाले तर महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेमध्ये आठ संघ सहभागी झाले आहेत यामध्ये आठ संघांना दोन गटामध्ये विभाजन करण्यात आले आहेत.
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गट अ: भारत, पाकिस्तान, थायलंड, हाँगकाँग, चीन
गट ब: श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया
३० ऑगस्ट: भारत विरुद्ध थायलंड - रात्री ८:०० वाजता
३ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध हाँगकाँग - रात्री ८:०० वाजता
५ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान - रात्री ८:०० वाजता