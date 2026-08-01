/पाकिस्तानच्या कर्णधाराची जेमिमा रॉड्रिग्सने गळाभेट घेतली? सामन्यानंतर हॅन्डशेक सुद्धा केला, Video समोर

Jemimah Rodrigues And Fatima Sana Handshake : भारत आणि पाकिस्तानातील राजकीय संबंध मागील काही वर्षात जास्तच ताणले गेले आहेत. या वाढलेल्या तणावाचा परिणाम खेळाच्या मैदानावर देखील दिसून आलेला आहे. भारताचा महिला क्रिकेट संघ असो किंवा पुरुष संघ खेळाडूंनी प्री आणि पोस्ट सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवणं टाळलं. या नो हॅन्डशेक पॉलिसीची बरीच चर्चा सुद्धा झाली, मात्र आता भारताची महिला क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स आणि पाकिस्तानच्या महिला संघाची कर्णधार फातिमा सना हिचा एक व्हिडीओ समोर येतोय. यात जेमिमा ही फातिमा सोबत हॅन्डशेक करून तिला गळाभेट मारताना सुद्धा दिसतेय. सामन्यानंतरचा हा प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सध्या त्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
द हंड्रेड 2026 मध्ये साउदर्न ब्रेवने बर्मिंघम फिनिक्सला 12 धावांनी पराभूत केलं. सामना संपताच जेमिमा रोड्रिग्स आणि पाकिस्तानचा कर्णधार फातिमा सनाने एकमेकांशी हात मिळवला आणि गळाभेट घेऊन शुभेच्छा सुद्धा दिल्या. यानंतर दोघे आपल्या आपल्या खेळाडूंसोबत पुढे निघून गेले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. अलीकडच्या काही महिन्यांत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय तणावामुळे, दोन्ही देशांच्या खेळाडूंमधील प्रत्येक संवादाकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाते. अशा पार्श्वभूमीवर सामन्यानंतर जेमिमा आणि फातिमा यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांची सर्वाधिक चर्चा झाली. क्रीडा क्षेत्राला राजकारणापेक्षा वरचे स्थान देणारे दृश्य म्हणून चाहत्यांनी याचे कौतुक केले. मात्र हा व्हिडीओ पाहून काही नेटकऱ्यांच्या भुवया मात्र उंचावल्या.
सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्सने जबरदस्त फलंदाजी करताना 18 बॉलमध्ये नाबाद 28 धावा केल्या. तर सुरुवातीला माया बुशियर (45) आणि लिजेल ली (43) ने साउदर्न ब्रेवला चांगली सुरुवात करून दिली. जेमिमाने शेवटच्या ओव्हरमध्ये वेगाने धावा काढल्या, ज्यामुळे संघाला मोठी धावसंख्या गाठण्यास मदत झाली. त्याशिवाय जेमिमाने फिल्डिंग करताना एक झेलही घेतला आणि या सिजनमधील संघाच्या दुसऱ्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Everyone debating if Fatima Sana and jemimah Rodrigues would shake hands and they straight up HUGGED?!July 30, 2026
Keep politics out of sports FOREVER. pic.twitter.com/XCE2lswGlg
जेमिमा रॉड्रिग्स या सीजनमध्ये जबरदस्त लयीत दिसत असून यापूर्वी तिने एमआय लंडन विरुद्ध सामन्यात प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता. जेमिमाने आतापर्यंत खेळलेल्या 4 सामन्यांत 106 धावा केल्या आहेत. तिने 53 ची सरासरी आणि 134.17 चा स्ट्राईक रेट राखला आहे. 'द हंड्रेड' सारख्या वेगवान लीगमध्ये आपण सर्वात भरवशाच्या फलंदाजांपैकी एक आहोत हे तिने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.