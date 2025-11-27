English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मैत्रीण असावी तर अशी! स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर जेमिमा राॅड्रिग्सने घेतला मोठा निर्णय

Jemimah Rodrigues WBBL : स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं 23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे. यानंतर स्मृतीची जवळची मैत्रीण आणि भारतीय फलंदाज  जेमिमा राॅड्रिग्सने एक मोठा निर्णय घेतला.   

पूजा पवार | Updated: Nov 27, 2025, 04:46 PM IST
मैत्रीण असावी तर अशी! स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर जेमिमा राॅड्रिग्सने घेतला मोठा निर्णय
(Photo Credit : Social Media)

Jemimah Rodrigues WBBL : भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) यांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. सगळीकडे आनंदाचं वातावरण होतं. स्मृतीच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी तिचे जवळचे मित्र मैत्रिणी, कुटुंबीय आणि टीम इंडियातील महिला क्रिकेटर सुद्धा पोहोचल्या होत्या. ज्यात भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा राॅड्रिग्सचा (Jemimah Rodrigues) सुद्धा समावेश होता. जेमिमा राॅड्रिग्सने बिग बॅश लीगच्या सीजन ब्रिस्बेन हीट संघाचा भाग होती. मात्र ती स्पर्धा अर्धवट सोडून मंधानाच्या लग्नात पोहोचली. आता स्मृतीच्या लग्नाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र तरीही देखील जेमिमाने मैत्रीण स्मृती सोबत राहण्याचा निर्णय घेतलाय. WBBL फ्रँचायझीनेही तिच्या निर्णयाचा आदर केला आहे. जेमिमाला तिच्या मैत्रिणीसाठी स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर राहण्याची परवानगी दिली आहे. 

वडिलांची तब्येत बिघडल्याने थांबला विवाह : 

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र लग्नाच्या काही दिवसांपूर्वी स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला होता. त्यांना सांगलीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं. आता स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांची प्रकृती बरी असून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. ते मुंबईत परातल्याची माहिती सुद्धा मिळतेय. मात्र त्यांना डॉक्टरांनी आरामाचा सल्ला दिलाय. स्मृतीचं लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याने सोसहल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलंय. ज्यात होणारा नवरा पलाशने स्मृतीला धोका दिल्याची चर्चा सुद्धा आहे. मात्र अद्याप स्मृतीकडून याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.   

ब्रिस्बेन हीटकडून स्टेटमेंट जाहीर :

ब्रिस्बेन हीटने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की संघ त्याच्या निर्णयाचा आदर करतो. फ्रँचायझीचे सीईओ टेरी स्वेन्सन म्हणाले, 'जेमिमासाठी हा खूप आव्हानात्मक काळ आहे. जरी ती उर्वरित WBBL मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही, तरी आम्ही तिच्या भारतात राहण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतो. आमचा संघ त्याला आणि मानधनाच्या कुटुंबाला शुभेच्छा देते.

स्मृती सह महिला क्रिकेटरनी फोटो केले डिलीट : 

२३ नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मंधानाने अचानकपणे सोशल मीडियावर शेअर केलेले लग्नापूर्वी झालेल्या सर्व कार्यक्रमांचे फोटो डिलीट केले. यात मेहंदी, संगीत, हळद इत्यादी कार्यक्रमांच्या फोटो आणि व्हिडीओचा समावेश होता. एवढंच नाही तर भारतीय महिला संघाच्या खेळाडूंनी देखील त्यांच्या अकाउंटवर पोस्ट करण्यात आलेले सर्व फोटो डिलीट केले. 

FAQ : 

स्मृतीच्या वडिलांना काय झाले होते?
स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा धक्का आल्याची समस्या जाणवत होती.

जेमिमा राॅड्रिग्सने WBBL फ्रँचायझीने काय निर्णय घेतला?
जेमिमा राॅड्रिग्सने WBBL फ्रँचायझीने तिच्या निर्णयाचा आदर केला आहे आणि तिला उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर राहण्याची परवानगी दिली आहे.

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न कधी होणार होते?
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होते.

