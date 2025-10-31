'तेव्हा ठरवलं भारतासाठी वर्ल्ड कप....', जेमिमा रॉड्रिग्सने सांगितला 2011 सचिन सोबतचा तो किस्सा

Jemimah Rodrigues : भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) हिने गुरुवारी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सेमी फायनल सामन्यात नाबाद 127 धावांची कामगिरी करून तिनं भारताला विजय मिळवून देण्यात मोलाचं योगदान दिलं. जेमिमा ही खऱ्या अर्थाने भारताच्या विजयाची शिल्पकार ठरली. त्यामुळे टीम इंडियाला वर्ल्ड कप फायनलचं तिकीट मिळालं. आता भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात वर्ल्ड कप 2025 चा फायनल सामना रविवार 2 नोव्हेंबर रोजी पार पडेल. यात भारताचा महिला संघ हा वर्ल्ड कपवर नाव कोरण्यासाठी प्रयत्न करेल. सध्या जेमिमाचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होतोय यात तिने 2011 रोजी सचिन तेंडुलकर आणि वर्ल्ड कप बाबतचा किस्सा सांगितलाय.
एका युट्युब चॅनलवर मुलाखत देताना जेमिमा रॉड्रिग्सने 2011 चा किस्सा सांगितलं जेव्हा ती 11 वर्षांची होती. जेमिमाने या मुलाखतीत तिचं जुनं घर दाखवलं जे सचिनच्या आधीच्या घरापासून खूप जवळ होतं. जेमिमा म्हणाली की, '2011 वर्ल्ड कप भारताने जिंकला होता तेव्हा हे माझं घर होतं, आम्ही इथे राहत होतो. आणि सचिन तेंडुलकरची कार इथून आली आणि त्याला पाहण्यासाठी फॅन्सची गर्दी जमली होती. फॅन्सची इतकी गर्दी होती की आम्ही इमारतीच्या खाली जाऊ शकत नव्हतो. तेव्हा सचिन तेंडुलकरला माझ्या गॅलरीतून पाहिलं ते पाठमोरे उभे होते आणि त्यांच्या घराच्या दिशेने जात होते. तेव्हा मी 11 वर्षांची होते आणि वर्ल्ड कप काय असत ते एवढं माहित सुद्धा नव्हतं. पण जेव्हा मी हे दृश्य पाहिलं तेव्हा मी मनोमन ठरवलं की मला भारतासाठी वर्ल्ड कप जिंकायचाय. जर हेच फॅन्सला अपेक्षित असेल तर...'
नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 चा सेमी फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करून भारतासमोर विजयासाठी 339 धावांचं आव्हान ठेवलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात जेमिमा रॉड्रिग्सने (नाबाद 127) आणि हरमनप्रीत कौरने (89) महत्वाची भूमिका बजावली. जेमिमा रॉड्रिग्सने 134 बॉलमध्ये नाबाद 127 धावा केल्या यादरम्यान तिने 14 चौकार ठोकले. 25 वर्षांच्या जेमिमाला विजयानंतर अश्रू अनावर झाले.
विजयानंतर जेमिमाला अश्रू अनावर झाले. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये प्रतिक्रिया देताना सुद्धा जेमिमा रडत होती. ती म्हणाली, 'भारताचा फायनलमध्ये पोहोचवण्यासाठी जेमिमाने महत्वाची कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध विजयानंतर तिने प्रतिक्रिया देत म्हटले, 'सर्वात प्रथम मी येशूचे आभार मानू इच्छिते. मी हे एकटं करू शकली नसती. मला माहित आहे की त्यांनी मला या कठीण काळातून बाहेर काढले आहे. मी माझ्या आईचे, माझ्या वडिलांचे, माझ्या प्रशिक्षकाचे आणि माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार मानू इच्छिते. गेले चार महिने खरोखर कठीण होते, पण ते स्वप्नासारखे वाटते आणि अद्याप पूर्णपणे खरे झालेले नाही'.