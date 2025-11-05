English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुम्ही काय बोलला होता लक्षात आहे ना?', WC विजयानंतर जेमिनाने गावसकरांना करुन दिली आठवण, पोस्ट चर्चेत

Jemimah Rodrigues on Sunil Gavaskar: आयसीसी वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघाची फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जने दिग्गज खेळाडू सुनील गावसकर यांना त्यांच्या विधाानाची आठवण करुन दिली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 5, 2025, 10:03 AM IST
Jemimah Rodrigues on Sunil Gavaskar: भारतीय महिला संघाने आयसीसी एकदिवसीय वर्ल्डकप जिंकत इतिहास रचला असून, सर्व जगभरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. भारतीय महिला क्रिकेटर्सनी त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या, कमी लेखणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्या खेळाने उत्तर दिलं आहे. यादरम्यान सेमी फायनलमध्ये तुफान खेळी करणारी जेमिमा रॉड्रिग्जने दिग्गज खेळाडू सुनील गावसकर यांना त्यांच्या एका विधानाची आठवण करुन दिली आहे. तिने इंस्टाग्रामला पोस्ट शेअर करत सुनील गावसकर यांना त्यांनी दिलेलं वचन याची आठवण करुन दिली आहे. 

उपांत्य फेरीत भारताने जेमिमाने केलेल्या नाबाद 127 धावांच्या खेळीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवला होता. यानंतर सुनील गावसकर यांनी सांगितलं होतं की, जर टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकला तर ते 25 वर्षीय जेमिमासोबत ड्युएट गाणं गातील. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील संघाने सुनील गावसकर यांच्या अपेक्षा पूर्ण करत वर्ल्डकप जिंकला आहे. भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिंकली.

वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर जेमिमाने इंस्टाग्रामला एक व्हिडीओ शेअर करत गावसकरांना सांगितलं आहे की, "मी तुमच्यासोबत जॅमिंग सेशनसाठी तयार आहे".  "नमस्कार सुनील गावसकर सर, मी तुमचा मेसेज पाहिला. तुम्ही म्हणालात की जर भारताने विश्वचषक जिंकला तर आपण दोघे एकत्र गाणे गाऊ. म्हणून मी गिटार घेऊन तयार आहे आणि आशा करते की तुम्ही तुमच्या माइकसह तयार असाल. खूप खूप प्रेम," असं जेमिमाने म्हटलं आहे. 

या पोस्टमध्ये तिने बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात सुनील गावसकर यांच्यासोबत गाणं गातानाचा फोटोही शेअर केला आहे. 

गावसकर काय म्हणाले होते?

"जर भारताने वर्ल्डकप जिंकला तर ती आणि मी, जर तिची हरकत नसेल तर आम्ही एकत्र गाणं गाऊ. तिच्याकडे तिचं गिटार असेल आणि मी गाणं गाईन," असं गावसकरांनी स्पोर्ट्स टुडेशी बोलताना म्हटलं. "काही वर्षांपूर्वी बीसीसीआयच्या एका पुरस्कार सोहळ्यात आम्ही खरंच असं केलं होतं. तिथे एक बँड वाजत होता आणि आम्ही त्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. ती गिटारवर होती आणि मी गायलो. पण जर भारत जिंकला तर मला ते पुन्हा करायला आवडेल - जर तिची हरकत नसेल. एका वृद्ध व्यक्तीसोबत तिला परफॉर्म करण्यास आवडत असेल तर मी त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे," असं त्यांनी सांगितलं होतं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

