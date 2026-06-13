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'कोणाकडूनही पराभव चालेल, पण पाकिस्तानकडून...', IND vs PAK सामन्याआधी जेमिमा रोड्रिग्सच्या विधानाची मोठी चर्चा

India vs Pakistan Jemimah Rodrigues : भारताचा पहिला सामना हा त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे हा सामना भारताच्या संघासाठी महत्वाचा असणार आहे.त्यामुळे आता टीम इंडियाची फलंदाज जेमिमा रोड्रीग्सने एक मोठे विधान या सामन्याआधी केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:58 PM IST
'कोणाकडूनही पराभव चालेल, पण पाकिस्तानकडून...', IND vs PAK सामन्याआधी जेमिमा रोड्रिग्सच्या विधानाची मोठी चर्चा

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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