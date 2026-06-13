'कोणाकडूनही पराभव चालेल, पण पाकिस्तानकडून...', IND vs PAK सामन्याआधी जेमिमा रोड्रिग्सच्या विधानाची मोठी चर्चा

India vs Pakistan Jemimah Rodrigues : भारतीय महिला टी विश्वचषकाला सुरुवात झाली आहे, यामध्ये पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यात यजमान संघाने पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवला. आता भारताचा संघ हा स्पर्धेची सुरुवात ही 14 जून रोजी करणार आहे. भारताचा पहिला सामना हा त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे हा सामना भारताच्या संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा या या सामन्यावर टिकून असणार आहे. भारत पाकिस्तान सामन्याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात, त्यामुळे आता टीम इंडियाची फलंदाज जेमिमा रोड्रीग्सने एक मोठे विधान या सामन्यानंतर केले आहे.
भारत पाकिस्तान सामन्याच्या वेळी सर्वाच्या नजरा या सामन्यावर टिकून असतात. त्यामुळे मग त्याचा दबाव हा खेळाडूंवर पाहायला मिळतो, सामन्यातील चाहत्यांच्या दबावाबद्दल सांगताना जेमिमाने एक मनोरंजक किस्सा सांगितला आहे. भारत पाकिस्तान सामन्याबद्दल सांगताना जेमिमा म्हणाली की, मला चांगलेच आठवत आहे की जेव्हा मी पहिल्यांदा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना खेळला तेव्हा माझ्यावर खुप मोठा दबाव होता आणि त्याचे कारण म्हणजेच मोठा इतिहास. पुढे तिने असेही सांगितले की चाहत्यांना काय अपेक्षित असते हे मला माहिती आहे असे तिने स्पष्ट सांगितले.
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जेमिमाने पुढे क्रिकेट चाहत्यांच्या मनातल सांगितल की, माझ्या बिल्डिंगमधील वॅाचमॅन देखील मला सांगतो की तुम्हा कोणाकडूनही पराभूत व्हा पण पाकिस्तानकडून पराभव चालणार नाही. पाकिस्तानविरुद्ध सामना पाहणे पसंत करतात त्यांचा वेळ काढून ते बसलेले असतात लोकांना क्रिकेट खुप आवडते त्याचबरोबर ही स्पर्धा देखील त्यांना खुप आवडते. भारतीय संघ मागील काही दिवसांपासून टी20 विश्वचषकासाठी इंग्लंडला आहे, संघाची मालिका झाली त्याचबरोबर दोन सराव सामने देखील खेळवण्यात आले. आता भारताचा संघ त्याचा स्पर्धेचा पहिला सामना खेळणार आहे.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौर, श्रेयंका पाटील आणि राधा यादव.