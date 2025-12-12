कोण आहे ती महिला क्रिकेटर? जिच्या भर मैदानात पाया पडला जितेश शर्मा, Video Viral

IND VS SA T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील दुसरा सामना हा 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगड येथे खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान टीम इंडिया (Team India) पूर्ण करू शकली नाही आणि 162 धावांवर ऑलआउट झाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा 51 धावांनी विजय झाला असून त्यांनी सीरिजने 1-1 ने बरोबरी साधली आहे. यापूर्वी पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली होती. सध्या या सामन्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी 20 सामन्यामधील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. भारताचा क्रिकेटर जितेश शर्मा हा भारताची महिला क्रिकेटर हरलीन देओलच्या पाया पडला. सामना सुरु होण्यापूर्वी खेळाडू वॉर्म अप करत होते. तेव्हा जितेश शर्मा एका महिला क्रिकेटरच्या जवळ जाताना दिसला. जितेश टीम इंडियाच्या ट्रेनिंग किटमध्ये होता. त्याच्या हातात बॅट आणि ग्लव्स होते. तर दुसऱ्या हातात विकेटकीपिंग ग्लव्स होते. जितेश तिच्या जवळ गेला आणि त्याने हरलीन देओलच्या पायाला स्पर्श करून नमस्कार केला. तेव्हा हरलीनने हसत त्याची पाठ थोपटली. यानंतर दोघांमध्ये काहीसं बोलणं झालं. जितेश निघू लागला तेव्हा हरलीनने पुन्हा एकदा त्याच्या खांद्यावर प्रेमाने थाप दिली. हा प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला. हरलीन देओल महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होती आणि तिने 169 धावा केल्या.
महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी 20 सामना खेळवला जातोय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या कर्णधारांमध्ये झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून क्विंटन डी कॉकने सर्वाधिक 90 धावांची खेळी केली. डोनोव्हन फरेराने 30 आणि डेव्हिड मिलरने 20 नाबाद धावा केल्या. तर टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेच्या केवळ 4 विकेट्स घेऊ शकली. यात व्यंकटेश अय्यरने 2 तर अक्षर पटेलने 1 विकेट मिळवली.
दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं असताना शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात आली मात्र यात उपकर्णधार गिलला गोलंदाजांनी शुन्य धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. तर त्याच्या पाठोपाठ सूर्यकुमार यादवने सुद्धा अवघ्या 5 धावांवर विकेट गमावली. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 62 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर हार्दिक पंड्याने 20, जितेश शर्माने 20, अक्षर पटेलने 21, अभिषेक शर्माने 17 धावा केल्या. मात्र टीम इंडियाच्या फलंदाजीने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजी समोर लोटांगण घातलं आणि एकामागोमाग एक विकेट पडल्या. अखेर ५ बॉल शिल्लक असताना टीम इंडिया 162 धावांवर ऑल आउट झाली.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेत किती सामने आहेत?
उत्तर: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जात आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून किती धावा केल्या?
उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून २१४ धावांचे आव्हान दिले, ज्यात क्विंटन डी कॉकने ९० धावा, डोनोव्हन फरेराने ३० आणि डेव्हिड मिलरने २० नाबाद धावा केल्या.
टीम इंडियाने किती धावांवर ऑलआउट झाली आणि सामना किती धावांनी हरली?
उत्तर: टीम इंडिया १६२ धावांवर ऑलआउट झाली आणि दक्षिण आफ्रिकेने ५१ धावांनी विजय मिळवला.