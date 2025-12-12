English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोण आहे ती महिला क्रिकेटर? जिच्या भर मैदानात पाया पडला जितेश शर्मा, Video Viral

IND VS SA T20 : न्यू चंदीगड येथे गुरुवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसरा टी 20 सामना खेळवण्यात आला. या सामन्या दरम्यानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात एक भारतीय क्रिकेटर महिला क्रिकेटरच्या पाया पडताना दिसतोय.   

पूजा पवार | Updated: Dec 12, 2025, 05:36 PM IST
कोण आहे ती महिला क्रिकेटर? जिच्या भर मैदानात पाया पडला जितेश शर्मा, Video Viral
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील दुसरा सामना हा 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगड येथे खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान टीम इंडिया (Team India) पूर्ण करू शकली नाही आणि 162 धावांवर ऑलआउट झाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा 51 धावांनी विजय झाला असून त्यांनी सीरिजने 1-1 ने बरोबरी साधली आहे. यापूर्वी पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली होती. सध्या या सामन्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

जितेश शर्मा कोणाच्या पाया पडला?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या टी 20 सामन्यामधील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. भारताचा क्रिकेटर जितेश शर्मा हा भारताची महिला क्रिकेटर हरलीन देओलच्या पाया पडला. सामना सुरु होण्यापूर्वी खेळाडू वॉर्म अप करत होते. तेव्हा जितेश शर्मा एका महिला क्रिकेटरच्या जवळ जाताना दिसला. जितेश टीम इंडियाच्या ट्रेनिंग किटमध्ये होता. त्याच्या हातात बॅट आणि ग्लव्स होते. तर दुसऱ्या हातात विकेटकीपिंग ग्लव्स होते. जितेश तिच्या जवळ गेला आणि त्याने हरलीन देओलच्या पायाला स्पर्श करून नमस्कार केला. तेव्हा हरलीनने हसत त्याची पाठ थोपटली. यानंतर दोघांमध्ये काहीसं बोलणं झालं. जितेश निघू लागला तेव्हा हरलीनने पुन्हा एकदा त्याच्या खांद्यावर प्रेमाने थाप दिली. हा प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला. हरलीन  देओल महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होती आणि तिने 169 धावा केल्या. 

पाहा व्हिडीओ :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामन्यात काय घडलं?

महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी 20  सामना खेळवला जातोय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या कर्णधारांमध्ये झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून क्विंटन डी कॉकने सर्वाधिक 90 धावांची खेळी केली. डोनोव्हन फरेराने 30 आणि डेव्हिड मिलरने 20 नाबाद धावा केल्या. तर टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेच्या केवळ 4  विकेट्स घेऊ शकली. यात व्यंकटेश अय्यरने 2 तर अक्षर पटेलने 1 विकेट मिळवली. 

हेही वाचा : कुस्तीपटू विनेश फोगाटची मोठी घोषणा! निवृत्तीचा निर्णय घेतला मागे, 2028 चं ऑलम्पिक खेळण्याचं टार्गेट

 

दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी  214 धावांचं आव्हान दिलं असताना शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात आली मात्र यात उपकर्णधार गिलला गोलंदाजांनी शुन्य धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. तर त्याच्या पाठोपाठ सूर्यकुमार यादवने सुद्धा अवघ्या 5 धावांवर विकेट गमावली. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 62 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर हार्दिक पंड्याने 20, जितेश शर्माने 20, अक्षर पटेलने 21, अभिषेक शर्माने 17 धावा केल्या. मात्र टीम इंडियाच्या फलंदाजीने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजी समोर लोटांगण घातलं आणि एकामागोमाग एक विकेट पडल्या. अखेर ५ बॉल शिल्लक असताना टीम इंडिया 162 धावांवर ऑल आउट झाली.  

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिकेत किती सामने आहेत?
 उत्तर: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जात आहे.

दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून किती धावा केल्या?
 उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून २१४ धावांचे आव्हान दिले, ज्यात क्विंटन डी कॉकने ९० धावा, डोनोव्हन फरेराने ३० आणि डेव्हिड मिलरने २० नाबाद धावा केल्या.

टीम इंडियाने किती धावांवर ऑलआउट झाली आणि सामना किती धावांनी हरली?
उत्तर: टीम इंडिया १६२ धावांवर ऑलआउट झाली आणि दक्षिण आफ्रिकेने ५१ धावांनी विजय मिळवला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
jitesh sharmaHarleen DeolCricket Newsmarathi newswomen cricket

इतर बातम्या

शिवराज पाटील झाले असते पहिले मराठी पंतप्रधान; पण 2004 मध्ये...

महाराष्ट्र बातम्या