/कायरन पोलार्ड आता सुपरकिंग्सच्या जर्सीत खेळणार, ऑक्शनमध्ये लागली मोठी बोली

S20 Kiron Pollard CSK : वेस्टइंडीजचा माजी दिग्गज ऑलराऊंडर कायरन पोलार्ड याला जोबर्ग सुपर किंग्सने 2027 एसए 20 सीजनसाठी आपल्या संघात घेतलं आहे. यापूर्वी कायरन पोलार्ड हा एमआय केपटाऊनसोबत खेळाला आहे. सुपर किंग्स फ्रँचायझीने 39 वर्षीय पोलार्डला 1.5 मिलियन रँडमध्ये आपल्या संघात सामील करून घेतले आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम अंदाजे 87 लाख रुपये इतकी होते. कायरन पोलार्ड ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून एक मोठी जबाबदारी पेलणार आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेला कायरन पोलार्ड हा अजूनही फ्रेंचायझी क्रिकेटमध्ये खेळत आहे. पोलार्ड जगातील अनेक प्रसिद्ध टी20 लीग्समध्ये खेळताना दिसतो. मात्र सर्वात मोठ्या टी20 लीग असलेल्या आयपीएलमधून त्याने निवृत्ती घेतली आहे. मुंबई इंडियन्ससोबतच्या दीर्घकालीन संबंधानंतर पोलार्डने आयपीएलला निरोप दिला.
पोलार्डने एसए 20 मध्ये आतापर्यंत एकूण 12 सामने खेळवले गेले आहेत. या सामन्यांमधील 11 डावांत फलंदाजी करताना त्याने 29.57 ची सरासरी आणि 171.07 च्या स्ट्राईक रेटसह 207 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये त्याची सर्वोच्च धावसंख्या नाबाद 33 अशी आहे. त्याचबरोबर या लीगमध्ये गोलंदाजी करताना पोलार्डने 8 डावांत 4 विकेट घेतले आहेत. या काळात त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 2/22 अशी होती. आगामी हंगामात तो आपल्या नवीन फ्रँचायझीसाठी कशी कामगिरी करतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
What’s just happened!? Joburg Super Kings immediately bids on Kieron Pollard and the bid goes unopposed. The West Indian will don the yellow at #BetwaySA20 for R1.5 million BetwaySA20Auction https://t.co/aE8AK0hrErBetway SA20 (SA20League) October 7, 2026
कायरन पोलार्डचं टी20 करिअर खूप मोठं असून त्याने 2006 मध्ये टी20 मध्ये पदार्पण केलं होतं. पोलार्ड हा जवळपास 20 वर्षांपासून या फॉरमॅटमध्ये खेळत आहे. त्याने आतापर्यंत 754 टी20 सामने खेळले आहेत. या सामन्यांमधील 671 डावांमध्ये पोलार्डने 31.71 ची सरासरी आणि 150.92 च्या स्ट्राईक रेटसह 14999 धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने 2 शतके आणि 71 अर्धशतके झळकावली, ज्यामध्ये 104 धावा ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या होती. उर्वरित 436 डावांमध्ये त्याने 25.36 च्या सरासरीने 341 विकेट घेतले. त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी 4/15 अशी आहे. त्याचा इकॉनॉमी रेट 8.27 आहे, त्याने आठ वेळा एका डावात चार विकेट घेतले आहेत.