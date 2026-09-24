/6406 धावा, 10 शतके, 26 अर्धशतके... रुटने क्रिकेटला केला अलविदा! सोशल मिडियावर केली निवृत्ती जाहीर

इंग्लंड क्रिकेट विश्वातील आणि जागतिक क्रिकेट विश्वातील महत्त्वाचे नाव घ्यायचे झाले तर इंग्लंडचा कसोटी संघाचा कर्णधार जो रुट त्याच्या कामगिरीमुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. आता त्याच्या संदर्भात नाही तर त्याच्या भावासंदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जो रुट याचा धाकटा भाऊ बिलीने बुधवारी व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. हा डावखुरा फलंदाज या महिन्याच्या सुरुवातीला ग्लॅमॉर्गन संघाकडून शेवटचा खेळला होता. सध्या सुरू असलेल्या काउंटी चॅम्पियनशिपमध्ये तो फक्त दोन सामने खेळला. त्याची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कशी कामगिरी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
जो रुटचा भाऊ बिलीने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन त्याने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. बिलीने सोशल मीडियाद्वारे आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली आणि व्यावसायिक क्रिकेटमधील आपल्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीचा शेवट केला. बिलीच्या भावाला सर्वकालीन महान फलंदाजांपैकी एक मानले जाते, पण त्याला इंग्लंड संघात पदार्पण करण्याची संधी कधीच मिळाली नाही. बिली रूट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंग्लंडकडून कधीही खेळला नसला तरी, त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपली छाप सोडली. आता, 11 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर, बिली रूटने व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. रूटचा शेवटचा सामना 15 सप्टेंबर रोजी ग्लॅमॉर्गनकडून सरेविरुद्ध झाला, ज्यात त्याने एकूण 22 धावा केल्या.
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बिलीने एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले की, त्याच्या निवृत्तीची वेळ आली आहे. त्याने लिहिले, "माझा प्रवास संपवण्याची वेळ आली आहे. काउंटी क्रिकेटमधील 14 वर्षांनंतर, मी व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन महान क्लबचे प्रतिनिधित्व करणे आणि चार ट्रॉफी जिंकणे हा एक अद्भुत अनुभव होता. लहानपणापासून आवडणाऱ्या गोष्टीत कारकीर्द घडवता आल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो." बिलीने त्याचे संघसहकारी, सहाय्यक कर्मचारी, मित्र आणि कुटुंबीयांचे आभार मानले. बिली म्हणाला की, त्याने त्याच्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत, पण आता तो त्या गोष्टी बदलणार नाही. त्याच्या प्रवासात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाचे आभार मानून त्याने आपले भाषण संपवले.
बिली रूटच्या क्रिकेट कारकिर्दीत 83 प्रथम-श्रेणी सामने, 60 लिस्ट ए सामने आणि 50 टी20 सामन्यांचा समावेश होता. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये रूटने 53.96 च्या स्ट्राईक रेटने 4107 धावा केल्या. त्याने या फॉरमॅटमध्ये 17 अर्धशतके आणि सात शतकेही झळकावली. त्याची सर्वोच्च प्रथम-श्रेणी धावसंख्या 229 होती. याव्यतिरिक्त, बिलीने लिस्ट ए मध्ये1665 धावा केल्या. या फॉरमॅटमध्ये त्याने 89.66 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि नऊ अर्धशतके व तीन शतके झळकावली. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने 634 धावा केल्या, ज्यात एकही अर्धशतक किंवा शतक नव्हते. फलंदाजीसोबतच बिली रूट अर्धवेळ गोलंदाजीही करत असे. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून त्याने 14 बळी घेतले.