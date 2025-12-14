John Cena Retirement: जॉन सीनाने त्याची शेवटची लढाई गमावली, रिंगमधून घेतला भावनिक निरोप

John Cena Announces Retirement : डब्ल्यूडब्ल्यूईचा (WWE) दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीनाने आपल्या प्रदीर्घ आणि ऐतिहासिक कारकिर्दीला अखेर पूर्णविराम दिला आहे. 48 वर्षीय जॉन सीनाने शनिवारी झालेल्या अखेरच्या सामन्यात गुंथरविरुद्ध पराभव स्वीकारत तब्बल 23 वर्षांच्या रेसलिंग प्रवासाला निरोप दिला. सामना संपल्यानंतर संन्यासाच्या क्षणी सीना भावूक आणि निराश दिसत होता. अखेरच्या सामन्याची सुरुवात जॉन सीनाने जबरदस्त केली होती. त्यांनी गुंथरला आपल्या खांद्यावर उचलून रिंगमध्ये आदळले, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साह संचारला. त्या क्षणी असे वाटत होते की सीना विजयासह आपल्या कारकिर्दीचा शेवट करणार. मात्र सामना जसजसा पुढे सरकला, तसतशी सीनाची पकड ढिली होत गेली आणि त्याची ताकद कमी होताना दिसू लागली.
सामन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात गुंथरने स्लीपर लॉक लावत सीनाला पूर्णपणे निष्प्रभ केले. अखेरच्या क्षणी सीनाने हार मानल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्याला पराभव स्वीकारावा लागला. हा सामना इतका थरारक होता की संपूर्ण अरेना श्वास रोखून पाहत होती. जवळपास 20 वर्षांनंतर प्रथमच जॉन सीना एखाद्या सामन्यात ‘टॅप आउट’ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
जॉन सीनाचा व्यावसायिक रेसलिंगमधील प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी ठरला आहे. 2002 मध्ये स्मॅकडाउनच्या एका एपिसोडमध्ये कर्ट एंगलविरुद्ध त्याने WWE मध्ये पदार्पण केले. सुरुवातीच्या काळात सीनाला मोठा संघर्ष करावा लागला आणि एक वेळ अशीही आली होती की त्याला कंपनीतून काढून टाकले जाऊ शकते. मात्र मेहनत, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्याने स्वतःला सिद्ध केले.
2004 मध्ये रेसलमेनियामध्ये पदार्पण करत सीनाने बिग शोला पराभूत करून यूएस चॅम्पियनशिप जिंकली. यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही आणि पुढील दोन दशकांमध्ये WWE रिंगमधील सर्वात मोठे आणि लोकप्रिय नाव म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
आपल्या कारकिर्दीत जॉन सीना तब्बल 17 वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन ठरला आहे. तो तीन वेळा वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन आणि विक्रमी 13 वेळा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन राहिला आहे. याशिवाय, त्याने चार वेळा WWE युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिप आणि पाच वेळा वर्ल्ड टॅग टीम चॅम्पियनशिपही जिंकली आहे. WWE कारकिर्दीत जॉन सीनाने एकूण 2,259 सामने खेळले.
डब्ल्यूडब्ल्यूईच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावी सुपरस्टारपैकी एक म्हणून जॉन सीनाची ओळख कायम राहील.