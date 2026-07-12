विराटच्या 'one8' शूजमध्ये बटलरची धुव्वाधार खेळी; भारतीय गोलंदाजांची केली धुलाई

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामधील टी20 मालिका संपली आहे, या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाला मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर टीम इंडिया आता इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका खेळण्याची तयारी करत आहे. टी20 मध्ये अनेक बदल होणार आहे, यामध्ये भारतीय संघाचे कर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे असणार आहे तर रोहित आणि विराटचे संघात पुनरागमन होणार आहे. इंग्लंडचा यष्टीरक्षक-फलंदाज जोस बटलरनेही शनिवारी भारताविरुद्धच्या अंतिम टी20 सामन्यात 'वन8' शूज घालून मैदानात उतरला. त्यानंतर त्याने भारतीय गोलंदाजांची धुलाई केली, सध्या त्याचे फोटो सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.
टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने नुकतेच त्याचे नवीन 'वन8' सिग्नेचर स्पोर्ट्स शूज लॉन्च केले. 24 तासांच्या आत या शूजचे लाखो नग विकले गेले. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या पाचव्या सामन्यामध्ये इंग्लंड फलंदाज आणि विकेटकिपर जोस बटलरच्या पायात 'वन8' सिग्नेचर स्पोर्ट्स शूज घातलेले दिसले. 'वन8' सिग्नेचर स्पोर्ट्स शूजची विराट कोहलीच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड क्रेझ आहे, सोशल मिडियावर देखील विराट कोहलीने या ब्रॅन्डचे अनेक मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियावर पोस्ट केल्या आहेत.
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भारताविरुद्ध सामन्यामध्ये जोस बटलर याने 131 धावांची खेळी खेळली, यामध्ये त्याने 8 षटकार आणि 11 चौकार मारले. बटलरने अंतिम टी20 सामन्यात शतक झळकावले. त्याने 204.69 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. बटलर आणि कर्णधार हॅरी ब्रुक यांनी 102 चेंडूंमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 233 धावा जोडल्या. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील दुसऱ्या विकेटसाठी ही सर्वोच्च भागीदारी आहे. 2024 मध्ये, संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा यांनी जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 210* धावा केल्या होत्या.
233 : जोस बटलर - हॅरी ब्रूक विरुद्ध भारत, साउथहॅम्प्टन - 2026
182 धावा: डेव्हिड मलान - इऑन मॉर्गन विरुद्ध न्यूझीलंड, नेपियर - 2019
170*: जोस बटलर - ॲलेक्स हेल्स विरुद्ध भारत, ॲडलेड, 2022
167 *: जोस बटलर - डेव्हिड मलान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, केप टाऊन - 2020