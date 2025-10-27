कुटुंबासोबत चहा घेतला, दार बंद केलं अन् काही वेळात.... भारताच्या स्टार खेळाडूने उचललं टोकाचं पाऊल

Sports News : मध्यप्रेदशातील देवासमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीये. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणारी आणि भारताचे नाव उज्ज्वल करणारी जुजित्सु खेळाडू रोहिणी कलामने (Rohini Kalam) आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या केली आहे. राधागंजमधील अर्जुन नगरमधील राहत्या घरात रोहिणीने आपलं जीवन संपवलं. आष्टा येथील एका खाजगी शाळेत क्रीडा प्रशिक्षक म्हणून काम करणारी रोहिणी रविवारी सकाळी 10 वाजता तिच्या वडिलांसोबत आणि बहिणींसोबत चहा-नाश्ता केल्यानंतर तिच्या खोलीत गेली आणि पंख्याला दोरी बांधून तिने गळफास घेतला.
रोहिणीचे वडील महेश कलमने सांगितलं की रोहिणी ज्या शाळेत कोच म्हणून कामाला होती तेथील त्रासाला ती कंटाळली होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्जरीमुळे सुद्धा ती स्ट्रेसमध्ये होती. रोहिणीने 2007 मध्ये आपलं एथलेटिक करिअर सुरु केलं होतं. 18 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत तिनं भाग घेतला होता. तिने आठ पदके जिंकली, ज्यात चार रौप्य आणि चार कांस्यपदकांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी, अबू धाबी येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय जुजित्सू स्पर्धेत तिने कांस्यपदक जिंकले. ती जुजित्सू फेडरेशनची सरचिटणीस देखील होती.
कुटुंबाच्या सांगण्यानुसार रोहिणीची आई आणि भाऊ हे खाटू श्यामच्या दर्शनासाठी गेले होते आणि रविवारी संध्याकाळी परतणार होते. घटनेच्या एक दिवस आधी सकाळी तिने आपल्या आईशी फोनवर बातचीत केली होती. जेव्हा रोहिणीचे कोच विजेंद्रने फोन केला तेव्हा कुटुंबाला शंका आली. मात्र तो पर्यंत रोहिणीने टोकाचं पाऊल उचललं होतं. रोहिणीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे आणि तिची खोली सील करण्यात आली आहे. या घटनेने क्रीडा जगत आणि तिच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
रोहिणी कलाम कोण होत्या?
उत्तर: रोहिणी कलाम (वय ३५) हे मध्य प्रदेशातील देवास येथील आंतरराष्ट्रीय जुजित्सू खेळाडू होत्या. त्या भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिग्गज खेळाडू होत्या आणि आष्टा येथील एका खाजगी शाळेत स्पोर्ट्स कोच म्हणून काम करत होत्या. त्या जुजित्सू फेडरेशनच्या सरचिटणीस होत्या आणि IPS अधिकारी होण्याच्या तयारीत होत्या.
रोहिणी कलाम यांच्या आत्महत्येची घटना कशी घडली?
उत्तर: रविवारी (२६ ऑक्टोबर २०२५) सकाळी १० वाजता रोहिणी यांनी वडील आणि बहिणींसोबत चहा-नाश्ता केला. त्यानंतर फोनवर बोलत असताना त्या खोलीत गेल्या आणि पंख्याला दोरी बांधून गळफास घेत आत्महत्या केली. बहिण रोशनी आणि कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडून त्यांना बाहेर काढले आणि जिल्हा रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
रोहिणी कलाम यांचे क्रीडा करिअर कोणते होते?
उत्तर: रोहिणींनी २००७ मध्ये एथलेटिक करिअर सुरू केले. १८ पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि ८ पदके जिंकली (४ रौप्य आणि ४ कांस्य). गेल्या वर्षी अबू धाबी येथील आंतरराष्ट्रीय जुजित्सू स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले. त्या आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये ब्रॉन्झ मेडलिस्ट होत्या आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.