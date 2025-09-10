English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सॅमसनने हुशारीने यूएईच्या फलंदाजाचे स्टंप उडवले, पण कर्णधाराने दिलं जीवदान, नेमकं काय घडलं?

IND VS UAE : आशिया कपचा दुसरा सामना भारत आणि यूएई यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताने यूएईवर 9 विकेटने विजय मिळवला.

पूजा पवार | Updated: Sep 10, 2025, 11:14 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS UAE : आशिया कप 2025 मध्ये दुसरा सामना हा बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध यूएई (IND VS UAE) यांच्यात पार पडला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात यूएईला अवघ्या 57 धावांमध्ये ऑल आउट करण्यात भारतीय संघाला यश आलं. ज्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचं टार्गेट मिळालं. हे टार्गेट भारतीय संघाने अवघ्या 4.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं आणि 9 विकेट्स राखून सामना जिंकला. सामन्यादरम्यान सॅमसनने हुशारीने यूएईच्या फलंदाजाला बाद केलं होतं, मात्र सूर्यकुमार यादवने त्याला जीवदान दिलं. पहिल्या इनिंगमधल्या या प्रसंगाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

नेमकं काय घडलं? 

यूएई संघाची फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना ही घटना घडली. शिवम दुबे गोलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा युएईचा फलंदाज जुनैद सिद्दीकी स्ट्राईकवर होता. दुबेने एक शॉर्ट बॉल टाकला जो सिद्दीकी पुल करू इच्छित होता पण तो चुकला. दरम्यान, धावताना गोलंदाजाचा रुमाल पडला, ज्यामुळे फलंदाजाचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले. यामुळे तो क्रीजच्या बाहेर थांबला. विकेटकिपर संजू सॅमसनने संधीचा फायदा घेत अंडरआर्म थ्रोने थेट स्टंपवर मारला. प्रकरण थर्ड अंपायरकडे गेले आणि रिप्लेमध्ये स्पष्टपणे दिसून आले की सिद्दीकी क्रीजच्या बाहेर होता.

फलंदाजाची विनंती सूर्याने केली मान्य : 

थर्ड अंपायरने OUT करार दिला. पण नंतर फलंदाजाने भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला इशारा केला की गोलंदाजाने टाकलेल्या रुमालामुळे तो विचलित झाला असे सांगितलं. खिलाडूवृत्ती दाखवत सूर्या आणि टीम इंडियाने अपील मागे घेतले. हे दृश्य पाहून प्रेक्षकांनी भारतीय संघाच्या खिलाडूवृत्तीचे कौतुक केले. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पाहा व्हिडीओ : 

भारतीय संघाची चोख कामगिरी : 

टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचे टार्गेट मिळाले असताना उपकर्णधार शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा हे दोघे मैदानात उतरले. त्यावेळी शुभमनने 20 तर अभिषेक शर्माने 30 धावा केल्या. तर सूर्यकुमार यादवने 7 धावा केल्या. भारताला विजयासाठी मिळालेलं टार्गेट हे हे अवघ्या 4.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. टीम इंडियाने यासह आशिया कपमधील पहिला ग्रुप स्टेज सामना जिंकला. 

FAQ : 

सूर्यकुमार यादवने फलंदाजाला जीवदान का दिले?

जुनैद सिद्दीकीने सूर्यकुमार यादवला सांगितले की गोलंदाजाचा रुमाल पडल्याने तो विचलित झाला. खिलाडूवृत्ती दाखवत सूर्यकुमार आणि भारतीय संघाने अपील मागे घेतले, आणि फलंदाजाला जीवदान दिले.

भारताने विजयासाठी मिळालेलं लक्ष्य कसं पूर्ण केलं?

भारताने 58 धावांचे लक्ष्य अवघ्या 4.3 षटकांत 9 विकेट्स राखून पूर्ण केले. शुभमन गिल (20 धावा), अभिषेक शर्मा (30 धावा) आणि सूर्यकुमार यादव (7 धावा) यांनी योगदान दिले.

आशिया कप 2025 मधील भारत विरुद्ध यूएई सामना कोठे आणि कधी खेळवला गेला?

हा सामना दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बुधवार, 10 सप्टेंबर 2025 रोजी खेळवला गेला.

