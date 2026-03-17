Dhoni Changed his Jersey Number: IPL सीजनपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक हँडलवर घोषणा केली की तो आता नवीन जर्सी नंबर सोबत मैदानात उतरणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 17, 2026, 09:27 PM IST
IPL सीजनपूर्वी अचानक धोनीने बदलला जर्सी नंबर, '7' ऐवजी 'या' नंबरच्या जर्सीसोबत उतरणार मैदानात

Dhoni Changed his Jersey Number: IPL सीजनपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल खुद्द धोनीने सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक अकाऊंटवर त्याबद्दल सांगितलं आहे. धोनी त्याच्या जर्सी नंबर बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रिकेटच्या मैदानात धोनीने 7 नंबर जर्सीसोबत पदार्पण केलं होतं. धोनी आणि 7 नंबर जर्सी असं समीकरण बनलं आहे. खरंतर खेळाडू हा एका विशिष्ट नंबरच्या जर्सीसोबत मैदानात उतरत असतो. त्या विशेष नंबरसोबत कायम मैदानात खेळल्यामुळे ती त्याची ओळख बनते. या नंबरमागे त्यांचा विशेष विश्वास असतो. प्रत्येक खेळाडू हा विशिष्ट नंबरची जर्सी त्याच्यासाठी लकी मानतो. तसाच धोनी कायम 7 नंबरची जर्सी लकी मानतो. पण आता त्याने हा नंबर बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

'7' ऐवजी 'या' नंबरच्या जर्सीसोबत उतरणार मैदानात

महेंद्रसिंग धोनीने त्याच्या फेसबुक अकाऊंटवर एक छोटा व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यानंतर धोनीच्या चाहत्यांचा भुवया उंचावल्या आहेत. यात त्याने सांगितलं आहे की, धोनी आता मैदानात '7' ऐवजी 8 नंबरच्या जर्सीसोबत मैदानात उतरणार आहे. पण त्याने हा निर्णय का घेतला त्याबद्दल त्याने अजून खुलासा केला नाही. या व्हिडीओमध्ये तो म्हणाला की, जर्सीचा नंबर का बदला याबद्दल लवकरच सांगणार आहे. 

हा व्हिडीओ शेअर करताना धोनीने लिहिलंय की, 'काही नंबर हे नेहमीच आपल्यासोबत राहतात, 7  हा त्यापैकीच एक नंबर आहे, पण आज मी माझा हा नंबर बदलून 8  करत आहे. तुम्हाला लवकरच कळेल की असे का करत आहे.'

बीसीसीआयने पूर्वीच जर्सी नंबर 7 निवृत्त केली!

क्रिकेट विश्वात आपली खास ओळख निर्माण करणाऱ्या खेळाडूंच्या जर्सी नंबर त्यांच्या निवृत्तीसोबत त्या नंबरलाही निवृत्त करतात. सचिन तेंडुलकरची 10 नंबरची जर्सी निवृत्त केली. तसंच धोनीचीही बीसीसीआयने जर्सी नंबर 7 निवृत्त केली आहे. पण धोनी आयपीएलमध्ये या नंबरसोबत खेळ शकतो. पण तरीहीदेखील त्याने जर्सी नंबर बदलला आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयामागे हेतू हा असतो की, क्रिकेटमध्ये इतिहास रचणारे हे खेळाडू आणि त्यांची जर्सी नंबर ही ओळख असते. पण त्याच नंबरवर इतर नवीन येणारा खेळाडू खेळू नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. 

तर धोनीने 8 नंबरची जर्सी का निवडली हे अजून समजलं नाहीय. पण जर आपण धोनीचा जन्म 7 जुलै, 1981 रोजी झाला. अंकशास्त्रानुसार 7 हा धोनीचा मूलांक आहे. मग हा 8 नंबर कुठून आला याबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते आतुर आहेत. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

