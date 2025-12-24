English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ना टाळ्या,ना जल्लोष... संपूर्ण स्टेडियममध्ये शुकशुकाट, फक्त तिरंग्यासाठी धावली ज्योती; सुवर्णपदक जिंकल्याचा भावनिक क्षण Viral

ना टाळ्या,ना जल्लोष... संपूर्ण स्टेडियममध्ये शुकशुकाट, फक्त तिरंग्यासाठी धावली ज्योती; सुवर्णपदक जिंकल्याचा भावनिक क्षण Viral

Jyoti Yarraji Video: दक्षिण कोरियातील गुमी येथे झालेल्या आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये100 मीटर हर्डल्स  शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकणारी ज्योती याराजी, निर्जन स्टेडियममध्ये तिरंगा फडकवताच भावुक झाली. नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 24, 2025, 08:57 AM IST
ना टाळ्या,ना जल्लोष... संपूर्ण स्टेडियममध्ये शुकशुकाट, फक्त तिरंग्यासाठी धावली ज्योती; सुवर्णपदक जिंकल्याचा भावनिक क्षण Viral
Jyoti Yarraji Viral Video

Asian Athletics Championships 2025 Jyothi Yarraji: दक्षिण कोरियातील गुमी येथे झालेल्या आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली. स्पर्धा मे महिन्यात संपली असली तरी, त्यातील एक दृश्य सध्या सोशल मीडियावर भावनांचा पूर आणत आहे. भारताने या स्पर्धेत एकूण 24 पदके जिंकत 8 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 6 कांस्य पदकांची कमाई केली. या यशात 100 मीटर हर्डल्समध्ये सुवर्ण जिंकणारी ज्योती याराजी ही एक महत्त्वाची शिल्पकार ठरली.

Add Zee News as a Preferred Source

अन् शांततेत फडकला तिरंगा 

ज्योतीने 12.96 सेकंदांचा वेळ नोंदवत सुवर्णपदक पटकावले आणि नवा चॅम्पियनशिप विक्रमही प्रस्थापित केला. मात्र तिच्या विजयापेक्षा अधिक लक्ष वेधून घेतले ते पदक वितरणावेळचे दृश्य. स्टेडियममध्ये प्रेक्षक नव्हते, टाळ्यांचा आवाज नव्हता, उत्साहाचा गोंगाट नव्हता. त्या शांततेत जेव्हा तिरंगा फडकला, तेव्हा पोडियमवर एकटी उभी असलेली ज्योती भावनांनी गहिवरून गेली. डोळ्यांत अश्रू होते, पण त्यामागे वर्षानुवर्षांची मेहनत, त्याग आणि संघर्ष स्पष्ट दिसत होता.

सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल 

हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून तो महिला खेळाडूंच्या जिद्द, संयम आणि मानसिक ताकदीचे प्रतीक ठरत आहे. कोणी पाहत असो वा नसो, महिलांचा संघर्ष थांबत नाही त्या स्वतःसाठी, देशासाठी धावतात आणि जिंकतात, हेच या क्षणाने अधोरेखित केले. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hindufeed (@hindufeed.in)

सुवर्णपदकाची झळाळी, तिरंग्याचा अभिमान आणि एका खेळाडूची न डगमगणारी इच्छाशक्ती यांनी हे दाखवून दिले की खरी प्रेरणा अनेकदा शांततेतच जन्माला येते. हा क्षण केवळ क्रीडाक्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, समाजातील महिलांच्या सामर्थ्याचे आणि अथक परिश्रमाचे जिवंत उदाहरण ठरला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jyothi YarrajiAsian Athletics Championships 2025Viral VideoNational Record Holder

इतर बातम्या

1995 साली घेतलेला ₹20000 चा UTI बाँड अचानक सापडला; त्याची आ...

भारत