ना टाळ्या,ना जल्लोष... संपूर्ण स्टेडियममध्ये शुकशुकाट, फक्त तिरंग्यासाठी धावली ज्योती; सुवर्णपदक जिंकल्याचा भावनिक क्षण Viral

Asian Athletics Championships 2025 Jyothi Yarraji: दक्षिण कोरियातील गुमी येथे झालेल्या आशियाई अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली. स्पर्धा मे महिन्यात संपली असली तरी, त्यातील एक दृश्य सध्या सोशल मीडियावर भावनांचा पूर आणत आहे. भारताने या स्पर्धेत एकूण 24 पदके जिंकत 8 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 6 कांस्य पदकांची कमाई केली. या यशात 100 मीटर हर्डल्समध्ये सुवर्ण जिंकणारी ज्योती याराजी ही एक महत्त्वाची शिल्पकार ठरली.
ज्योतीने 12.96 सेकंदांचा वेळ नोंदवत सुवर्णपदक पटकावले आणि नवा चॅम्पियनशिप विक्रमही प्रस्थापित केला. मात्र तिच्या विजयापेक्षा अधिक लक्ष वेधून घेतले ते पदक वितरणावेळचे दृश्य. स्टेडियममध्ये प्रेक्षक नव्हते, टाळ्यांचा आवाज नव्हता, उत्साहाचा गोंगाट नव्हता. त्या शांततेत जेव्हा तिरंगा फडकला, तेव्हा पोडियमवर एकटी उभी असलेली ज्योती भावनांनी गहिवरून गेली. डोळ्यांत अश्रू होते, पण त्यामागे वर्षानुवर्षांची मेहनत, त्याग आणि संघर्ष स्पष्ट दिसत होता.
हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून तो महिला खेळाडूंच्या जिद्द, संयम आणि मानसिक ताकदीचे प्रतीक ठरत आहे. कोणी पाहत असो वा नसो, महिलांचा संघर्ष थांबत नाही त्या स्वतःसाठी, देशासाठी धावतात आणि जिंकतात, हेच या क्षणाने अधोरेखित केले.
सुवर्णपदकाची झळाळी, तिरंग्याचा अभिमान आणि एका खेळाडूची न डगमगणारी इच्छाशक्ती यांनी हे दाखवून दिले की खरी प्रेरणा अनेकदा शांततेतच जन्माला येते. हा क्षण केवळ क्रीडाक्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, समाजातील महिलांच्या सामर्थ्याचे आणि अथक परिश्रमाचे जिवंत उदाहरण ठरला आहे.