रबाडाचा बाउंसर लागल्यानंतर सिराज धावत आला; 'मिया भाई'ने वैभवची विचारपूस करताच जिंकली चाहत्यांची मनं

Vaibhav Sooryavanshi Mohammad Siraj Video : वैभव सुर्यवंशी याला सामन्यादरम्यान कगिसो रबाडाचा बाउंसर लागला तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी लगेचच गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज हा आला. मोहम्मद सिराजचे हळवे मन पाहून चाहत्यांनी त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi Mohammad Siraj : राजस्थान विरुद्ध गुजरात यांच्यामध्ये सध्या सामना खेळवला जात आहे, यामध्ये राजस्थानच्या संघाने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय रियान परागने घेतला होता. या सामन्यामध्ये राजस्थानचे महत्वाचे फलंदाज यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल त्याचबरोबर संघाचा कर्णधार रियान पराग बाद झाल्यानंतर राजस्थानचा संघ अडचणीत होता. या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशीने संघाचा खेळ पाहता सांभाळून फलंदाजी केली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 96 धावांची खेळी खेळली सलग दुसऱ्यांदा त्याचे शतक हुकले. या सामन्यामध्ये रबाडा गोलंदाजी करत असताना त्याच्या तोंडावर बाउंसर लागला आणि यावेळी त्याने हेलमेट घातले होते पण त्यानंतर लगेचच मैदानावर राजस्थानचे फिझिओ आले.
वैभव सुर्यवंशी याला सामन्यादरम्यान कगिसो रबाडाचा बाउंसर लागला तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी लगेचच गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज हा आला. त्याने वैभव सुर्यवंशी ठिक आहे का याबद्दल त्याला विचारले, हा मोहम्मद सिराजचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
वैभव सूर्यवंशीने गुजरात टायटन्सविरुद्ध पुन्हा एकदा धमाकेदार खेळी केली. पुन्हा एकदा त्याचे शतक हुकले. त्याने शानदार फलंदाजी करत 47 चेंडूंमध्ये 96 धावा केल्या. रबाडाच्या गोलंदाजीवर प्रसिद्ध कृष्णाने त्याला बाद केले.
आजच्या सामन्यामधील पहिल्या डावामधील राजस्थान रॅायल्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आजच्या सामन्यामध्ये पहिल्या डावात फलंदाजी करुन 6 विकेट्स गमावून 214 धावा केल्या. यामध्ये वैभव सुर्यवंशीची फलंदाजी प्रभावशाली राहिली त्याव्यतिरिक्त रविंद्र जडेजा आज चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. रविंद्र जडेजाने आजच्या सामन्यामध्ये 45 धावांची नाबाद खेळी खेळली.
The moment Kagiso Rabada’s fiery bouncer hit young Vaibhav Suryavanshi on the head, Mohammed Siraj forgot the competition and instantly rushed to check on him.
आजच्या सामन्यामध्ये जो संघ विजय मिळवणार आहे तो संघ आरसीबीविरुद्ध फायनलमध्ये लढणार आहे. आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना हा 31 मे रोजी खेळवला जाणार आहे.