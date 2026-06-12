/Kane Williamson : न्यूझीलंडचा स्टार क्रिकेटर केन विल्यम्सनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती

Kane Williamson : न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार आणि सर्व फॉरमॅटमध्ये स्टार फलंदाज असलेला केन विल्यम्सन (Kane Williamson) याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. शुक्रवार 12 जून रोजी केन विल्यम्सनने सर्व क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. यासह त्याने 16 वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीला पूर्ण विराम लावलाय.
विल्यमसनच्या निवृत्तीच्या निर्णयामुळे 16 वर्षांच्या एका प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला आता पूर्णविराम लागला आहे. या काळात त्याने विविध प्रकारच्या सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचे 378 वेळा प्रतिनिधित्व केले. 35 वर्षीय विल्यमसनने क्रिकेटमध्ये एकूण 19346 धावा केल्या ज्यात 48 शतके आणि सहा द्विशतकांचा समावेश आहे. न्यूझीलंडसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून विल्यमसनने पूर्ण केली. 2010 मध्ये केन विल्यम्सनने न्यूझीलंड संघासाठी पदार्पण केलं. नोव्हेंबरमध्ये टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून पूर्णपणे दूर होण्याची वेळ आली असल्याचे विल्यमसनने म्हटले आहे.
मी याबद्दल काही काळापासून विचार करत होतो, पण गेल्या काही दिवसांत हे स्पष्ट झाले आहे की आता हीच योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटबद्दल माझ्या मनात नेहमीच तीव्र ओढ आणि जिद्द राहिली आहे. न्यूझीलंडसाठी खेळलेल्या प्रत्येक सामन्यात मी माझे सर्वस्व पणाला लावले, याचा मला अभिमान वाटतो. यापेक्षा कमी काहीही स्वीकारणे योग्य ठरले नसते आणि स्वतःच्या अटींवर पाय मागे घेता येणे हे मी माझे भाग्य समजतो. हा संघ ज्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्याबद्दल मी आशावादी होऊन जात आहे. या न्यूझीलंड संघात प्रचंड गुणवत्ता आहे आणि काहीतरी विशेष साध्य करण्याची मनापासूनची इच्छाही आहे. हा संघ माझ्या अत्यंत आवडीचा आहे आणि इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत त्याचा भाग राहता आले, हे मी माझे मोठे भाग्य समजतो. माझ्या हृदयात या संघासाठी नेहमीच एक विशेष स्थान असेल.
न्यूझीलंड संघाचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या केन विल्यम्सनने 110 टेस्ट सामन्यात एकूण 9515 धावा, 175 वनडे सामन्यात एकूण 7257 धावा आणि 93 टी20 क्रिकेटमध्ये एकूण 2575 धावा केल्या आहेत.