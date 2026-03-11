English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
'दारु पिऊन मारलं, पैसे लुटले, अनेक दिवस उपाशी ठेवलं..', मॉडेल पत्नीचे IPL क्रिकेटरवर गंभीर आरोप!

Garima Tiwari and Amit Mishra: गरिमा आणि अमित यांची ओळख 2019 मध्ये इंस्टाग्रामवर झाली होती. तीन वर्षांच्या नात्यानंतर त्यांनी 26 एप्रिल 2021 रोजी कानपूर क्लबमध्ये लग्न केले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 11, 2026, 10:03 PM IST
क्रिकेटर अमित मिश्रा

Garima Tiwari and Amit Mishra: कानपूर शहरातील 35 वर्षीय मॉडेल गरिमा तिवारीने आपल्या पती IPL क्रिकेटर अमित मिश्रा आणि सासरच्या लोकांवर हुंड्यामुळे मारहाण, मारहाण आणि आत्महत्या करण्यासाठी उद्यूक्त केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. गरिमाने अतिरिक्त सिव्हिल न्यायाधीशांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

गरिमा आणि अमित यांची ओळख 2019 मध्ये इंस्टाग्रामवर झाली होती. तीन वर्षांच्या नात्यानंतर त्यांनी 26 एप्रिल 2021 रोजी कानपूर क्लबमध्ये लग्न केले. अमित सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये अधिकारी आहे. लग्नानंतर काही दिवसांतच सासरच्या लोकांनी होंडा सिटी कार आणि 10 लाख रुपये हुंडा म्हणून मागितले, असा आरोप गरिमाने केलाय. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने घरात वाद सुरू झाले. या प्रकरणाने क्रिकेट जगत आणि समाजात खळबळ उडवली आहे, कारण अमित हा प्रसिद्ध खेळाडू आहे. 

लग्नानंतरच्या त्रास

लग्नानंतर अमित आणि सासरच्या लोकांनी गरिमाला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणे सुरू केले. अमित दारू पिऊन येऊन माझ्याशी भांडणे करत असे, शिव्या देत असे आणि मारहाण करत असे,असे गरिमाने सांगितले. काही वेळा मला अनेक दिवस उपाशी ठेवण्यात आले. माझ्या मॉडेलिंग व्यवसायातून येणारी कमाईही अमितने हिसकावून घेतली. या त्रासामुळे गरिमाची दैनंदिन जीवन कठीण झाले. सासरच्या लोकांनी माझ्या आई-वडिलांकडून हुंडा मागितला पण तो न मिळाल्याने माझ्यावर दबाव वाढला, असे तिने न्यायालयात म्हटले. तसेच याचे पुरावेदेखील सादर केले. 

गरिमाची मानसिक स्थिती

या सततच्या त्रासामुळे गरिमा नैराश्यात गेली. तिच्या करिअरवर याचा वाईट परिणाम झाला आणि तिला मॉडेलिंग सोडावे लागले. एकदा त्रास असह्य झाल्याने तिने फिनाईल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अमित आणि सासरच्या लोकांनी मला आत्महत्या करण्यासाठी उद्यूक्त केले. या घटनेमुळे माझे आरोग्य बिघडल्याचे गरिमाने सांगितले. 

पोलिसांची भूमिका

गरिमाने पोलिस आयुक्तालयात अनेक वेळा तक्रार केली, पण अमितच्या प्रभावामुळे FIR नोंदवली गेली नाही. यामुळे तिने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.यातून पोलिसांची निष्क्रियता दिसून येते, असे गरिमाच्या वकिलांनी सांगितले. हे अमितविरुद्धचे तिसरे प्रकरण आहे. यापूर्वी 2025 मध्ये गरिमाने घरगुती हिंसाचार आणि देखभालीसाठी याचिका दाखल केली होती, ज्यात तिने दरमहा 50 हजार रुपये भत्ता आणि 1 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली होती. याप्रकरणी न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. या घटनेचा अमित मिश्राच्या करिअरवर याचा परिणाम होऊ शकतो, कारण तो RBI मध्ये काम करतो. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच सत्य समोर येणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

