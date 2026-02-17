कपिल देव सह 14 माजी कर्णधारांचं पाकिस्तानी सरकारला पत्र, केली महत्वाची मागणी, नेमकं प्रकरण काय?

Kapil Dev Letter To Pakistan For Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) हे सध्या तुरुंगात असून तेथे त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची माहिती मागील काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. इम्रान खान हा पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर सुद्धा आहेत ज्यांनी पाकिस्तानला आयसीसी ट्रॉफी जिंकवून दिली. मात्र इम्रान खान यांची तब्येत ठीक नसताना त्यांना पाकिस्तानच्या तुरुंगात योग्य वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याने त्यांची प्रकृती बरी नाही. तेव्हा इम्रान खानसाठी भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव (Kapil Dev) यांसह 14 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कर्णधारांनी एक संयुक्त पत्र पाकिस्तान सरकारला लिहिलेलं आहे.
तुरुंगात पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर, जगभरातील क्रिकेटपटू एकत्र आले आहेत. माजी भारतीय दिग्गज खेळाडू कपिल देव आणि सुनील गावस्कर यांनी इम्रान खान यांना पाठिंबा दर्शवला आहे आणि पाकिस्तान सरकारला पत्र लिहून योग्य वागणूक देण्याची विनंती केली आहे.
तुरुंगात असलेल्या माजी पंतप्रधान आणि 1992 च्या विश्वचषक विजेत्या कर्णधार इम्रान खान यांना योग्य आणि मानवीय वागणूक मिळावी अशी मागणी करण्यासाठी जगभरातील माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले आहेत.
माजी क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर इत्यादी 14 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कर्णधारांनी पाकिस्तानचे सध्याचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना एक पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी मागणी केलीये की सध्या तुरुंगात असलेल्या इम्रान खानवर लवकरात लवकर योग्य उपचार करण्यात यावे. इम्रान खानच्या तब्येतीविषयी मागील काही दिवसांपूर्वी अनेक अपडेट्स समोर आले होते. ज्यात माहिती देण्यात आली होती की इम्रानची तब्येत खूप बिघडली आहे. एवढंच काय तर इम्रानच्या डोळ्यांची नजर सुद्धा कमजोर होत असल्याची चर्चा होती. पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना माजी क्रिकेटर्सनी पात्र लिहून विनंती केली की, इम्रानच्या उपचारात कोणताही निष्काळजीपणा करू नये'. आता यावर पाकिस्तान सरकारची प्रतिक्रिया काय येते याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. 2023 मध्ये इम्रान खान यांना तुरुंगात जावं लागलं. इम्रान खानला तुरुंगवासात ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भ्रष्टाचार आणि इतर गंभीर कायदेशीर आरोपांमधील दोषी ठरवले जाणे, ज्यात यांनी राज्य भेटवस्तूंचा गैरवापर केला आणि विविध आरोपांमध्ये शिक्षा झाल्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे.