'तो पर्यंतरच त्यांना खेळण्याची संधी दिली पाहिजे...'रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर कपिल देव स्पष्टच बोलले

Kapil Dev About Rohit Sharma : टीम इंडियाचा दिग्गज ओपनर फलंदाज रोहित शर्मा हा 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर त्याच्या वनडे आंतरराष्ट्रीय करिअरचा शेवटचा सामना खेळेल अशी चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु आहे. रोहित शर्मा हा यापूर्वीच टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा वनडे फॉरमॅटमधून सुद्धा निवृत्ती घेणार अशी चर्चा जोर धरू लागली असताना या दरम्यान रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत दिग्गज माजी क्रिकेटर कपिल देव यांनी मोठं वक्तव्य केलं. कपिल देव यांनी म्हटले की, 'भारतीय क्रिकेट संघात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारखे दिग्गज खेळाडू यांचं सुद्धा स्थान अजून निश्चित नाही होऊ शकत. मात्र जोपर्यंत अनुभवी फलंदाज चांगलं प्रदर्शन करत राहतील तो पर्यंत त्यांना खेळण्याची संधी दिली पाहिजे'.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आपल्या करिअरच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. इंग्लंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये रोहित आणि विराटला संधी देण्यात आली. मात्र सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यात रोहित शर्माचं प्रदर्शन समाधानकारक राहिलं नाही. त्यामुळेच त्याच्या क्रिकेटमधील भविष्यावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. कपिल देवने म्हटले की, 'क्रिकेटमध्ये कोणाचेही स्थान कधीच कायमस्वरूपी नसते. केवळ सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारेच खेळू शकतात; खेळाडू कोण आहे याने काही फरक पडत नाही. माझा असा विश्वास आहे की कामगिरीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि जोपर्यंत एखादा खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहे, तोपर्यंत त्याला खेळू दिले पाहिजे'.
माजी क्रिकेटर कपिल देव यांनी म्हटले की, 'सिनियर खेळाडूंच्या भविष्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडकर्ते आणि टीम मॅनेजमेंटचा आहे. कपिल देवने म्हटले की, 'सचिन तेंडुलकर जेव्हा निवृत्त झाले, तेव्हा त्यांच्यात अजूनही बरंच क्रिकेट शिल्लक होतं. तो निर्णय निवडकर्त्यांचा असतो. कोणाला संघातून वगळावे, हे मी सांगणार नाही, ती निवडकर्ते आणि संघ व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. टीव्हीवर सामने पाहिल्यानंतर मी केवळ माझे मत मांडू शकतो'.
कपिल देव म्हणाले की, 'आता रोहित शर्मा हे 20 वर्षाचा नाही, तो आता जवळपास 40 वर्षांचा आहे. प्रत्येक खेळाडूला एक न एक दिवस निवृत्ती घ्यावीच लागेल. मात्र त्याने फक्त भारतच नाही तर जगभरातील क्रिकेट फॅन्सना आनंद दिलाय आणि त्यासाठी मी त्यांना सलाम करू इच्छितो'.