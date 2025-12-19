'गौतम गंभीर कोच होऊ शकत नाही,' कपिल देव यांनी स्पष्टच सांगून टाकलं, 'जर तुम्हाला जमत नसेल...'

Kapil Dev on Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर सध्या टीका होत आहे. यादरम्यान भारताच्या पहिल्या वर्ल्डकप विजेच्या संघाचे कर्णधार कपिल देव यांनी सध्याच्या युगात प्रशिक्षकाची भूमिका त्यांना प्रशिक्षण देण्यापेक्षा जास्त योग्य प्रकारे हाताळणं आहे असं मत मांडलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारताच्या 0-2 अशा पराभवानंतर, गौतम गंभीरला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. खेळाडूंना सतत बदलण्याची आणि पार्ट-टाइम खेळाडूंवर अवलंबून राहण्याच्या त्याच्या योजनेवर टीका होत आहे. समकालीन क्रिकेटमध्ये 'प्रशिक्षक' या शब्दाचा अनेकदा गैरसमज केला जातो असं कपिल देव म्हणाले आहेत.
"आजकाल कोच नावाचा शब्द... 'कोच' हा शब्द खूप सामान्य आहे. गौतम गंभीर कोच असू शकत नाही. तो संघाचा व्यवस्थापक असू शकतो," असं कपिल देव यांनी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आयसीसी शतकोत्तर सत्रात सांगितलं.
"जेव्हा तुम्ही कोच म्हणता, तेव्हा तो काहीतरी शिकवत असतो. शाळेत आणि कॉलेजमध्ये मी शिकलो. ते लोक होते, ते माझे कोच होते. ते मला हाताळू शकत होते," असं ते पुढे म्हणाले.
कपिल देव म्हणाले, "जेव्हा त्यांनी एखाद्याला म्हणजे समजा, लेग स्पिनरला नाव दिले असेल तेव्हा तुम्ही प्रशिक्षक कसे होऊ शकता? गौतम गंभीर लेग स्पिनर किंवा विकेटकीपरचा प्रशिक्षक कसा होऊ शकतो? मला वाटतं की तुम्हाला मॅनेजमेंट करावे लागेल. ते अधिक महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थापक म्हणून तुम्ही त्यांना असे म्हणण्यासाठी प्रोत्साहन देता की तुम्ही ते करू शकता, कारण जेव्हा तुम्ही व्यवस्थापक बनता तेव्हा तरुण मुले तुमच्याकडे पाहतात".
"मला मॅनेजर किंवा कॅप्टन तो कंफर्म कसा देऊ शकतात? संघाला कंफर्ट म्हणजेच दिलासा देणं आमि तुम्ही अजून चांगलं करु शकता हे सतत सांगणं हेच मॅनेजर किंवा कॅप्टनचं काम आहे. मी तरी याकडे असं पाहतो," असं कपिल देव म्हणाले. कपिल देव यांनी सांगितलं की, की कर्णधार म्हणून कठीण काळातून जाणाऱ्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे अशी त्यांची विचारसरणी होती.
"मला वाटतं जे चांगले खेळत नाहीत त्यांना तुम्ही दिलासा दिला पाहिजे. जर कोणी शतक ठोकलं असेल तर मला त्याच्यासोबत ड्रिंक आणि डिनर करायचं नाही. तिथे बरेच लोक आहेत... एक कर्णधार म्हणून मला अशांसोबत ड्रिंक किंवा डिनर करायला आवडेल जे चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत आहेत," असं कपिल देव यांनी सांगितलं.
"तुम्ही त्यांना आत्मविश्वास दिला पाहिजे आणि तेच होतं. म्हणून मला वाटतं की कर्णधार म्हणून तुमची भूमिका केवळ तुमच्या कामगिरीबद्दलच नाही तर संघाला एकत्र आणण्याची देखील आहे," असं ते म्हणाले.