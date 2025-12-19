English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'गौतम गंभीर कोच होऊ शकत नाही,' कपिल देव यांनी स्पष्टच सांगून टाकलं, 'जर तुम्हाला जमत नसेल...'

शिवराज यादव | Updated: Dec 19, 2025, 10:00 AM IST
Kapil Dev on Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर सध्या टीका होत आहे. यादरम्यान भारताच्या पहिल्या वर्ल्डकप विजेच्या संघाचे कर्णधार कपिल देव यांनी सध्याच्या युगात प्रशिक्षकाची भूमिका त्यांना प्रशिक्षण देण्यापेक्षा जास्त योग्य प्रकारे हाताळणं आहे असं मत मांडलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारताच्या 0-2 अशा पराभवानंतर, गौतम गंभीरला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. खेळाडूंना सतत बदलण्याची आणि पार्ट-टाइम खेळाडूंवर अवलंबून राहण्याच्या त्याच्या योजनेवर टीका होत आहे. समकालीन क्रिकेटमध्ये 'प्रशिक्षक' या शब्दाचा अनेकदा गैरसमज केला जातो असं कपिल देव म्हणाले आहेत. 

"आजकाल कोच नावाचा शब्द... 'कोच' हा शब्द खूप सामान्य आहे. गौतम गंभीर कोच असू शकत नाही. तो संघाचा व्यवस्थापक असू शकतो," असं कपिल देव यांनी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आयसीसी शतकोत्तर सत्रात सांगितलं. 

"जेव्हा तुम्ही कोच म्हणता, तेव्हा तो काहीतरी शिकवत असतो. शाळेत आणि कॉलेजमध्ये मी शिकलो. ते लोक होते, ते माझे कोच होते. ते मला हाताळू शकत होते," असं ते पुढे म्हणाले. 

कपिल देव म्हणाले, "जेव्हा त्यांनी एखाद्याला म्हणजे समजा, लेग स्पिनरला नाव दिले असेल तेव्हा तुम्ही प्रशिक्षक कसे होऊ शकता? गौतम गंभीर लेग स्पिनर किंवा विकेटकीपरचा प्रशिक्षक कसा होऊ शकतो? मला वाटतं की तुम्हाला मॅनेजमेंट करावे लागेल. ते अधिक महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थापक म्हणून तुम्ही त्यांना असे म्हणण्यासाठी प्रोत्साहन देता की तुम्ही ते करू शकता, कारण जेव्हा तुम्ही व्यवस्थापक बनता तेव्हा तरुण मुले तुमच्याकडे पाहतात".

"मला मॅनेजर किंवा कॅप्टन तो कंफर्म कसा देऊ शकतात? संघाला कंफर्ट म्हणजेच दिलासा देणं आमि तुम्ही अजून चांगलं करु शकता हे सतत सांगणं हेच मॅनेजर किंवा कॅप्टनचं काम आहे. मी तरी याकडे असं पाहतो," असं कपिल देव म्हणाले. कपिल देव यांनी सांगितलं की, की कर्णधार म्हणून कठीण काळातून जाणाऱ्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे अशी त्यांची विचारसरणी होती.

"मला वाटतं जे चांगले खेळत नाहीत त्यांना तुम्ही दिलासा दिला पाहिजे. जर कोणी शतक ठोकलं असेल तर मला त्याच्यासोबत ड्रिंक आणि डिनर करायचं नाही. तिथे बरेच लोक आहेत... एक कर्णधार म्हणून मला अशांसोबत ड्रिंक किंवा डिनर करायला आवडेल जे चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत आहेत," असं कपिल देव यांनी सांगितलं. 

"तुम्ही त्यांना आत्मविश्वास दिला पाहिजे आणि तेच होतं. म्हणून मला वाटतं की कर्णधार म्हणून तुमची भूमिका केवळ तुमच्या कामगिरीबद्दलच नाही तर संघाला एकत्र आणण्याची देखील आहे," असं ते म्हणाले. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

