'विनोद कांबळीप्रमाणे....', वैभव सूर्यवंशीबद्दल कपिल देव यांचं मोठं विधान; म्हणाले 'तीन वर्षांनी त्याचं करिअर...'

वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी आपल्या फलंदाजीच्या कौशल्यामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएलपासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या त्याच्या कामगिरीची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. मात्र, दीर्घकाळ टिकणारी कारकीर्द घडवण्यासाठी केवळ गुणवत्ता असून चालत नाही, असे मत भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनी व्यक्त केले आहे. वैभवाला सावध करताना त्यांनी माजी फलंदाज विनोद कांबळीचे उदाहरण दिले आहे.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या कर्णधाराने सांगितले की, वैभवच्या गुणवत्तेबद्दल शंका नसली तरी, क्रिकेटचा इतिहास अशा अनेक खेळाडूंनी भरलेला आहे ज्यांच्याकडे प्रचंड क्षमता असूनही ते दीर्घकाळ आपले स्थान टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरले. कपिल देव म्हणाले, "ही खूपच सुरुवातीची वेळ आहे. त्याच्याकडे क्षमता आहे का? हो, नक्कीच आहे. पण अनेक खेळाडू प्रचंड गुणवत्ता घेऊन क्रिकेटमध्ये आले, मात्र कालांतराने ते विस्मृतीत गेले." त्यांनी पुढे म्हटले, "विनोद कांबळीकडे पहा. त्याच्याबद्दल आपण काय म्हणू शकतो?".
विनोद कांबळी सचिन तेंडुलकरचा बालपणीचा मित्र होता. सचिनसह क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेल्या विनोद कांबळीला भारतीय क्रिकेटमधील अत्यंत प्रतिभावान फलंदाजांपैकी एक मानले जात होते. त्याची कसोटी सरासरी 54.20 इतकी प्रभावी होती आणि कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्याने सलग दोन द्विशतकेही झळकावली होती. मात्र, मैदानाबाहेरील आव्हाने आणि सुरुवातीचा फॉर्म टिकवून ठेवण्यात आलेले अपयश यामुळे त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द अपेक्षेप्रमाणे बहरली नाही.
वैभवच्या भविष्याबद्दल बोलताना कपिल देव यांनी नमूद केले की, इतक्या लहान वयात एखादा युवा खेळाडू प्रसिद्धीला कसा हाताळतो, ही गोष्ट सर्वात महत्त्वाची असते. त्यांच्या मते, जसजसे वय वाढते आणि जीवनशैली बदलते, तसतशी व्यक्तीची विचारसरणीही बदलू शकते. माजी कर्णधार म्हणाले, "वैभव 15 वर्षांचा आहे. त्याला आणखी तीन वर्षे द्या, मग आपण त्याबद्दल बोलू."
त्यांनी पुढे म्हटले, "जेव्हा त्याची जीवनशैली बदलेल, तेव्हा त्याची मानसिकताही बदलेल. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत तो स्वतःला कसे हाताळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल; केवळ मैदानावरच्या कामगिरीपेक्षा ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे."
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2025 मधील आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर, 2026 च्या 'अंडर-19' विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध त्याने विक्रमी कामगिरी केली. आयपीएल 2026 मध्ये, राजस्थान रॉयल्सच्या (RR) या फलंदाजाने 776 धावा करत 'ऑरेंज कॅप' पटकावली. त्यानंतर, वैभवने इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून भारतीय संघात पदार्पण केले आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत 151 धावा करून 'प्लेअर ऑफ द सिरीज'चा पुरस्कार जिंकला.
तो 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचाही भाग होता; या स्पर्धेत श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताने निशिन (Nishin) येथे पाकिस्तानचा पराभव करून सुवर्णपदक कायम राखले. सध्या, वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेसाठी वैभव भारतीय संघाचा भाग आहे.
टी-20 कारकिर्दीत वैभवने 8 सामन्यांत 30.75 च्या सरासरीने आणि 186.36 च्या स्ट्राईक रेटसह 246 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर दोन अर्धशतकांचीही नोंद आहे.