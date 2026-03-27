आम्ही VIP, रांगेत उभे राहणार का? IPL ची तिकिटं फुकटात देण्याची काँग्रेस आमदारांची मागणी; BJP ने सुनावलं, 'तुमची हीच...'

Congress MLA Demands Free Tickets IPL: कर्नाटकमध्ये आयपीएलवरुन भलताच वाद निर्माण झाला आहे. आयपीएलच्या तिकीटांसाठी आम्ही रांगेत उभे राहणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसच्या आमदारांनी घेत संताप व्यक्त केला होता. यानंतर त्यांनी प्रत्येक आमदाराला व्हीआयपी दर्जा देत आयपीएलची किमान 5 मोफट तिकिटं दिली जावीत अशी मागणी केली होती. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेकडून आपला अपमान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यानंत अखेर आता त्यांची मागणी पूर्ण होणार असं दिसत आहे. इतकंच नाही तर त्यांना एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एक स्वतंत्र प्रेक्षक गॅलरीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
याच मैदानात शनिवारी गतविजेते संघ RCB आणि SRH यांच्यात IPL स्पर्धेचा उद्घाटनाचा सामना खेळला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, या मैदानावर होणाऱ्या आगामी सर्व सामन्यांसाठीही या आमदारांना प्रत्येकी तीन तिकिटे दिली जाणार असल्याचं समजत आहे.
काँग्रेस आमदारांच्या नाराजीनाट्यानंतर 24 तसांच्या कालावधीत कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचा अध्यक्ष आणि भारताचा दिग्गज माजी वेगवान गोलंदाज व्यंकटेश प्रसादने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन, त्यांना उद्याच्या सामन्यासाठी अधिकृत निमंत्रण दिलं. यावेळी आमदारांनी आयती संधी साधली आणि KSCA कडून आपला अपमान झाल्याचा आरोप केला. आता मात्र, राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर ही तिकिटं मिळवल्याचं दिसत आहे.
Congress MLA Kashappanavar Vijayananda Shivashankarappa says, "There is an IPL match going to start on the 28th of this month. Karnataka State Cricket Association has not provided the tickets for the MLAs, ministers and their families. They are taking all the…
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी यावर भाष्य करताना सांगितलं की, वेळ कमी असल्याने प्रत्येक आमदाराला दोन तिकिटं देण्याची विनंती केली होती. "सभापतींनी चार तिकिटांची मागणी केली होती, परंतु तिकिटं आधीच विकली गेली आहेत. आता फारसा वेळ उरलेला नाही आणि सदस्यांची संख्याही अधिक आहे," असं त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं.
On Karnataka Congress MLAs demanding VIP tickets for IPL matches, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "The MLAs have the right because they are part of the government. I will speak to the chairman to see that our MLAs are accommodated. Let Tejasvi Surya…
याआधी आमदार, खासदार, मंत्र्यांना प्रत्येकी एक तिकीट मिळायचं असं त्यांनी म्हटलं. "मी आता त्यांना प्रत्येकी दोन तिकीटासाठी विनंती केली आहे, जेणेकरुन ते कुटुंबीयांनी घेऊन जाऊ शकतील," असं त्यांनी सांगितलं आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिवांनी बोर्डाशी संवाद साधला होता.
भाजपचे तेजस्वी सूर्या यांनी या वादावरून कर्नाटकातील काँग्रेसप्रणीत सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "भारताला अभिमान मिळवून देणारे व्यंकटेश प्रसाद आज एका मुख्यमंत्र्यांसमोर हात जोडून उभे आहेत," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
"का? कोणत्याही चुकीच्या कृत्यासाठी नाही. कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे नाही. तर केवळ त्यांनी आपले काम केले म्हणून. राजकारण्यांच्या नाजूक अहंकाराला ठेच लागेल, याची त्यांनी कल्पना केली नव्हती. मोफत तिकिटे, विशेष वागणूक आणि बिनशर्त हक्काची अपेक्षा करणाऱ्या संस्कृतीपुढे ते झुकले नाहीत. हीच शोकांतिका आहे," असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.
"सत्तेला जबाबदारी न मानता हक्क समजणारा राजकीय वर्ग गेला पाहिजे. जिथे उत्कृष्टतेला मान झुकवावी लागते आणि अहंकाराला स्थान मिळते, ती व्यवस्था गेली पाहिजे... जर यामुळे आपल्याला अस्वस्थ वाटत नसेल, तर कशानेच वाटणार नाही. भारत यापेक्षा चांगल्या गोष्टीस पात्र आहे. माझ्या मताला काहीही किंमत असो, मी व्यंकटेश प्रसाद यांच्या पाठीशी उभा आहे. आणि मला खात्री आहे, लाखो लोक त्यांच्यासोबत असतील," असं सूर्या यांनी म्हटलं आहे.
- काँग्रेसचे आमदार विजयानंद काशप्पनवर आणि इतर आमदारांनी प्रत्येकी पाच VIP तिकिटे मिळावीत, अशी मागणी केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, "आम्ही VIP आहोत; सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे आम्ही रांगेत उभे राहू शकत नाही."
- विधानसभेच्या सभागृहात, आमदारांनी 'कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेवर' (KSCA) असा आरोप केला की, त्यांनी आमदारांना तिकिटे वाटप करण्याऐवजी ती काळ्या बाजारात विकली आहेत.
- विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी सरकारला निर्देश दिले की, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यांसाठी प्रत्येक आमदाराला किमान चार VIP तिकिटे मिळतील, याची खात्री करावी.
- विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी या मागणीचे समर्थन केले. क्रिकेट संघटनेने सरकारकडून सवलतीच्या दरात जागा मिळवूनही, लोकप्रतिनिधींना योग्य तो मान का दिला जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
"ते सरकारकडून सर्व सुविधा घेत आहेत. परंतु ते आमदारांचा आदर करत नाहीत. ते आम्हाला तिकिटे देत नाहीत, उलट त्याऐवजी आम्हाला ती ऑनलाइन काढण्यास सांगत आहेत," असं काशप्पनवर यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
"आम्ही 'व्हीआयपी' (VIPs) आहोत. आम्ही रांगेत उभे राहू शकत नाही. गेल्या वेळी आम्हाला रांगेत उभे करण्यात आले आणि सर्वसामान्य जनतेसोबत 'जनरल गॅलरी'मध्ये बसण्यासाठी पाठवण्यात आले. हे आम्हाला मान्य नाही. आमचा काहीतरी मान राखला गेलाच पाहिजे," असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.