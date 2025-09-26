‘माझ्यासाठी फार…’, इंडियन टेस्ट टीममधून हकालपट्टी झाल्यानंतर त्रिशतकवीर खचला

Team India Full Squad vs West Indies Test Series: 27 सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयने भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. संघाचं नेतृत्त्व शुभमन गिल करणार असून, उपकर्णधारपदाची जबाबदारी रवींद्र जडेजाकडे सोपवण्यात आली आहे. इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेनंतर भारत पहिल्यांदाच कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. भारतीय फलंदाज करुण नायरला वेस्ट इंडीज दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या टेस्ट संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे. इंग्लंड दौऱ्यानंतर त्याची पुन्हा निवड होईल, अशी चाहत्यांना आणि स्वतः नायरलाही अपेक्षा होती. मात्र, निवड समितीने त्याला डावलत देवदत्त पडिक्कलवर विश्वास दाखवला. या निर्णयानंतर नायरची निराशा स्पष्ट झाली आहे.
3000 हून अधिक दिवसांनंतर म्हणजे तब्बल आठ वर्षांनी नायर टेस्ट संघात परतला होता. इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या मालिकेत त्याने 5 पैकी 4 टेस्ट खेळल्या, पण एकूण 205 धावा केल्या. यात केवळ एक अर्धशतक सामावले. सरासरी अवघी 25.62 अशी होती. शेवटच्या सामन्यात त्याने महत्त्वाची अर्धशतकी खेळी केली, मात्र त्यावरही निवडकर्त्यांनी डोळेझाक केली.
बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजीत अगरकर यांनी स्पष्ट केलं की करुणकडून अपेक्षेप्रमाणे खेळ दिसला नाही. त्याचवेळी पडिक्कलने अलीकडील फॉर्मने निवड समितीला प्रभावित केले. अगरकर म्हणाले, “करुणने चार टेस्ट खेळल्या, पण सातत्य दिसलं नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मर्यादित असतात आणि फॉर्म हाच निर्णायक घटक असतो. सध्या पडिक्कल संघाला जास्त योगदान देऊ शकतो, असं आम्हाला वाटतं.”
देवदत्त पडिक्कलने अलीकडेच ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ संघाविरुद्ध अनधिकृत टेस्टमध्ये शतक ठोकत आपली दावेदारी सिद्ध केली होती. त्याचा सातत्यपूर्ण खेळ व इंडिया ‘ए’ साठीची कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला प्राधान्य देण्यात आलं.
संघातून बाहेर पडल्यानंतर करुण नायरनं आपली खंत व्यक्त केली. त्याने ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’शी बोलताना सांगितलं, “हो, मला निवडीची अपेक्षा होती. पण आता काय बोलावं तेच सुचत नाही. शेवटच्या टेस्टमध्ये मी संघासाठी अर्धशतक झळकावलं होतं, जेव्हा बाकी कुणी मोठी खेळी करू शकला नाही. मला वाटलं होतं की ते योगदान महत्त्वाचं ठरेल. पण झालं तसं झालं.”
शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीसन (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.