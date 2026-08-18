/SRH ची मालकीण काव्या मारन विदेशात घेणार सप्तपदी, प्रसिद्ध गायका सोबत करणार डेस्टिनेशन वेडिंग

Kavya Maran Anirudh Ravichander Wedding : आयपीएलमधील सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन आणि प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक अनिरुद्ध रविचंदर हे दोघे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत अशी माहिती मागील अनेक दिवसांपासून समोर येत आहे. आता मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात येतोय की काव्या आणि अनिरुद्ध यांचं लग्न या वर्षाच्या अखेरीस भारतात नाही तर परदेशात होऊ शकतं. ग्रीसमध्ये हे डेस्टिनेशन वेडिंग होण्याची शक्यता असून या संदर्भातील विविध अपडेट्स सध्या समोर येत आहेत. मात्र अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दिवाळीच्या दोन दिवसांनी काव्या आणि अनिरुद्ध यांच्या घरी समारंभ होणार आहे. अनिरुद्ध आणि काव्या यांच्या लग्नाची तारीख ही 10 नोव्हेंबर 2026 सांगण्यात येत आहे. या दोघांचं लग्न हे ग्रीसमध्ये होणार असल्याचं समोर येत आहे. इंटरनेटवर दोघांचे काही फोटो सुद्धा समोर येत असून यात दोघे एकत्र दिसतायत. या फोटोत दोघे थंड लोकेशनवर आहेत. मात्र हे फोटो हे आताचे आहेत की पूर्वीचे याविषयी अद्याप पुष्टता देता येणार नाही. दोघांच्या लग्नाबाबत बोललं जात असलं तरी दोघांनी अद्याप रिलेशनशिपबाबत कोणतीही माहिती अधिकृतपणे दिलेली नाही.
अनिरुद्धच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेले अभिनेते वाय. जी. महेंद्रन यांच्या एका विधानानंतर या जोडीच्या लग्नाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. काव्या आणि अनिरुद्ध हे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आहेत. काव्या या 'सन ग्रुप'चे चेअरमन कलानिधी मारन यांच्या कन्या असून त्या आयपीएलमधील 'सनरायझर्स हैदराबाद' या संघाशी संबंधित आहेत. क्रिकेट सामन्यांदरम्यान त्यांची उपस्थिती अनेकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. त्यांच्या 'एसआरएच' या संघाचे मूल्य सुमारे 18000 कोटी रुपये इतके असल्याचे मानले जाते.
आयपीएलमधील सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन आणि प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक अनिरुद्ध रविचंदर हे दोघे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत अशी माहिती मागील अनेक दिवसांपासून समोर येत आहे. आता मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात येतोय की काव्या आणि अनिरुद्ध यांचं लग्न या वर्षाच्या अखेरीस भारतात नाही तर परदेशात होऊ शकतं. ग्रीसमध्ये हे डेस्टिनेशन वेडिंग होण्याची शक्यता असून या संदर्भातील विविध अपडेट्स सध्या समोर येत आहेत. मात्र अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
अनिरुद्ध हा दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक असून त्याने तामिळ शिवाय हिंदी आणि इतर भाषांमध्ये सुद्धा संगीत दिलं आहे. कमी वयात त्याने चित्रपट सृष्टीमध्ये मोठी ओळख मिळवली. त्यांनी शाहरुख खानच्या 'जवान' या चित्रपटासाठी संगीत दिले, ज्याने त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत ओळख मिळवून दिली.