Marathi News
काव्या मारनचा मोठा निर्णय! सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकिणीने बदललं टीमचं नाव; जाणून घ्या नवीन ओळख

Kavya Maran Changes Her Team Name: काव्या मारनने अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तिने तिच्या संघाचे नाव बदलेले  आहे. 1155 कोटी रुपयांच्या या करारामुळे काव्या मारनला एक नवीन ओळख कशी मिळाली ते जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 5, 2025, 03:21 PM IST
Kavya Maran Changes Her Sunrisers Team Name: आयपीएल (IPL) मध्ये आपल्या एलिगन्स आणि स्मितहास्याने चर्चेत राहणारी काव्या मारन पुन्हा एकदा हेडलाइन्समध्ये आहे. पण यावेळी कारण IPL नाही, तर इंग्लंडची 'द हंड्रेड' लीग. काव्याने या लीगमधील आपल्या टीमचं नाव बदललं आहे. आधी ‘नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स’ म्हणून ओळखली जाणारी ही टीम आता ‘सनरायझर्स लीड्स’ नावाने खेळणार आहे.

 

1155 कोटींची डील, आणि नवीन ओळख

 
चेन्नईच्या सन ग्रुपचे प्रमुख कलानिधी मारन आणि कंपनीच्या डायरेक्टर काव्या मारन यांनी या वर्षी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स टीम विकत घेतली. या खरेदीची किंमत तब्बल 1155 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. याआधी या टीममध्ये 51% शेअर्स यॉर्कशायर क्लबचे आणि 49% ECB चे होते. ही दोन्ही हिस्सेदारी एकाच वेळी खरेदी करून आता ही टीम पूर्णपणे मारन कुटुंबाच्या नियंत्रणात आली आहे.
 

नाव का बदललं?

 
IPL मध्ये ‘सनरायझर्स हैदराबाद’ आणि SA20 मध्ये ‘सनरायझर्स ईस्टर्न केप’ आधीच मारन ग्रुपच्या मालकीच्या आहेत. काव्या मारनचा उद्देश स्पष्ट आहे की जगभरात एकच ब्रँड ओळख तयार करायची आणि तो म्हणजे  ‘SUNRISERS’ म्हणून इंग्लंडमधील ही टीम ज्या शहरातून खेळते त्या लीड्सच्या नावासोबत ‘Sunrisers’ जोडून नवीन नाव ठरलं ‘सनरायझर्स लीड्स' (Sunrisers Leeds).
 
नवीन नावासाठी आवश्यक सर्व डॉक्युमेंट्स लीड्स येथील कंपनीज हाऊसमध्ये दाखल केले गेले आहेत. म्हणजे ‘नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स’ हे नाव आता इतिहासजमा झाले आहे.
 

द हंड्रेडमध्ये आणखी बदल

 
फक्त हीच टीम नाही, लीगमधील इतर फ्रॅंचायझींनाही री-ब्रँडिंग करण्यात येणार आहे.
 

उदाहरणार्थ:

 
  • Manchester Originals - Manchester Super Giants
  • Oval Invincibles -  Mumbai Indians London
 

काव्या मारनचा ग्लोबल ‘सनरायझर्स’ प्लॅन

 
लीग                               टीमचे नाव
IPL                           Sunrisers Hyderabad
SA20                        Sunrisers Eastern Cape
The Hundred Sunrisers Leeds
 
काव्याचा उद्देश स्पष्ट आहे की, तिला ब्रँड इंडिया आणि मारन ग्रुप यांची ‘सनरायझर्स’ ओळख जगभरात रुजवणे.
