Abrar Ahmed:  अबरार अहमदला घेतल्याने सनरायझर्स लीड्स टीमला भारतात मोठ्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे.भारतीय मालकांच्या टीम पाकिस्तानी खेळाडूंना बोली लावणार नाहीत, असा विश्वास भारतीय फॅन्सना होता. पण तसं झालं नाही.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 13, 2026, 11:27 AM IST
'ऑपरेशन सिंदूर'ची खिल्ली उडवणाऱ्याला आधी टीममध्ये घेतलं, आता सनरायझर्सच्या कोचची प्रतिक्रिया ऐकून येईल संताप!
सनरायझर्स हैदराबाद

Abrar Ahmed: इंग्लंडच्या 'द हंड्रेड 2026' क्रिकेट लीगच्या लिलावात सनरायझर्स लीड्स टीमने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमदला आपल्या संघात सामील केले. ही टीम काव्या मारनच्या सनरायझर्स फ्रँचायझीचा भाग आहे. अबरारला लेग स्पिनर म्हणून निवडले गेले, कारण टीमला एक चांगला स्पिनर हवा होता. लिलावात आदिल राशिदला मिळवता आले नाही, म्हणून अबरारला घेण्यात आले. अबरार हा 4-5 स्पिनरांच्या लिस्टमध्ये होते, ज्यांना टीमने शॉर्टलिस्ट केले होते. या लिलावातत उस्मान तारिक हा दुसरा पाकिस्तानी खेळाडू बर्मिंगहम फिनिक्स टीममध्ये सामील झाला. हा  लिलाव गुरुवारी संपला आणि यामुळे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान टीमच्या कोचने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

टीमवर होतेय टीका

अबरार अहमदला घेतल्याने सनरायझर्स लीड्स टीमला भारतात मोठ्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे.भारतीय मालकांच्या टीम पाकिस्तानी खेळाडूंना बोली लावणार नाहीत, असा विश्वास भारतीय फॅन्सना होता. पण लीगमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाहीय, असे इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने सांगितले. ईसीबीने स्पष्ट केले की सर्व खेळाडूंना समान संधी मिळेल. भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर टीमच्या मॅनेजमेंटने पाकिस्तानी खेळाडूंना न निवडण्याबाबत कोणतीही चर्चा केली नव्हती. टीमची योजना फक्त सर्वोत्तम संघ निवडण्याची होती. अबरार आणि उस्मान यांच्याशिवाय बांगलादेशचा रिशाद हुसेनही टीमच्या नजरेत होता पण अबरारला प्राधान्य देण्यात आले. 

कोच डॅनियल काय म्हणाले? 

सनरायझर्स लीड्सचे कोच डॅनियल वेटोरी यांनी अबरार अहमदच्या सिलेक्शनवर बोलताना सांगितले की, टीमला अबरारला मिळवून खूप आनंद झाला आहे. ते म्हणाले, "आदिल राशिद आमची पहिली पसंती होता, पण तो मिळाला नाही म्हणून आम्ही विदेशी स्पिनरकडे वळलो. अबरार हा आमच्या लिस्टमधील एक होता आणि त्यांला घेऊन आम्ही खूप खुश आहोत." वेटोरीने सांगितले की, अबरारच्या येण्याने टीममध्ये सकारात्मक वातावरण आहे. काव्या मारनने थेट विधान केले नाही, पण टीमच्या अबरारला निवडण्यामागे कोणताही भेदभाव नव्हता, फक्त टीमच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्यात आला, असे कोचने सांगितले.  

अबरार अहमद कोण आहे? 

अबरार अहमद हा पाकिस्तानचा युवा लेग स्पिनर आहे, जो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करतोय. त्याची निवड 'द हंड्रेड' लीगसाठी महत्त्वाची आहे, कारण ही लीग इंग्लंडमध्ये खेळली जाते आणि यात वेगवेगळ्या देशांचे खेळाडू भाग घेतात.  स्पिन गोलंदाजीची क्षमता पाहून अबरारला टीममध्ये घेण्यात आलंय. तो शॉर्टलिस्टेड स्पिनरांपैकी एक होता. या लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंना संधी मिळणे हे दुर्मीळ आहे, पण ईसीबीच्या नियमांमुळे शक्य झालय. 

प्रतिक्रियेमुळे वाद 

'द हंड्रेड' ही इंग्लंडची लोकप्रिय क्रिकेट लीग आहे, ज्यात छोट्या फॉर्मेटचे सामने होतात. या लिलात अबरारच्या सिलेक्शनमुळे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधांवर चर्चा होतेय. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान अबरारने भारताला हिणवले होते. याचा राग भारतीय फॅन्सच्या मनात आहे. यानंतर सनरायझर्स हैद्रबादचे एक्स अकाऊंट बंद झाल्याच्या चर्चादेखील समोर येत आहे. दरम्यान कोचच्या प्रतिक्रियेवरही संताप व्यक्त होताना दिसतोय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Kavya MaranDaniel VettoriSunrisers LeedsPakistani spinner Abrar AhmedAbrar Ahmed

