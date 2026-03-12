English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
काव्या मारनने पाकिस्तानी खेळाडूवर केला पैशांचा वर्षाव, ऑक्शनमध्ये लावली तब्बल 2.34 कोटींची बोली

Kavya Maran buy Abrar Ahmad : गुरुवारी लंडनमध्ये द हंड्रेड लीगमध्ये सनरायझर्स लीड्सने टाकलेल्या गुगलीने केवळ फलंदाजांनाच नव्हे तर क्रिकेटच्या राजकीय पंडितांनाही क्लीन बोल्ड केले. सनरायझर्स लीड्सने पाकिस्तानी गोलंदाज अबरार अहमदवर कोट्यवधींची बोली लावून विकत घेतलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 12, 2026, 08:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

Kavya Maran buy Abrar Ahmad : क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे असं म्हटलं जातं. पण गेल्या काही वर्षात एक गोष्ट निश्चित होती ती म्हणजे जिथे भारतीय पैसे आहे तिथे पाकिस्तानी खेळाडू राहणार नाहीत. हा नियम आयपीएल, दक्षिण आफ्रिकेतील SA20 लीग, युएई इत्यादी ठिकाणी पाहायला मिळाला. मात्र गुरुवारी लंडनमध्ये द हंड्रेड लीगमध्ये सनरायझर्स लीड्सने टाकलेल्या गुगलीने केवळ फलंदाजांनाच नव्हे तर क्रिकेटच्या राजकीय पंडितांनाही क्लीन बोल्ड केले.

सनराइजर्स लीड्सने द हंड्रेडच्या आधी एक ऐतिहासिक ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमदला £190,000 म्हणजेच जवळपास 2.34 कोटी रुपयांना खरेदी करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. सन टीवी नेटवर्क (सनराइजर्स हैदराबादचे मालक) ने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना संघात घेऊन एक अघोषित भूमिकेला छेद दिला की जगभरातील लीगमध्ये भारतीय मालकांचे संघ हे त्यांच्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना साइन करत नाहीत.  

काव्या मारनने लावली बोली : 

वर्षानुवर्षे आयपीएल फ्रँचायझी मालकांनी एक भिंत उभारली होती जिला तोडणं किंवा ओलांडणं हे कठीण वाटत होतं. नियम सोपा होता: संघ आमचा आहे, पैसा आमचा आहे, म्हणून खेळाडू देखील आमच्या पसंतीचे असतील असा अघोषित नियम होता. त्यामुळे संघाचे मालक भारतीय असतील तर त्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना संधी मिळत नव्हती. मात्र काव्या मारनने गुरुवारी द हंड्रेड लीगच्या ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर फक्त बोलीच लावली नाही तर तब्बल 2.34 कोटी रक्कम खर्च करून त्याला संघात घेतलं. 

हेही वाचा :  त्या 10 मिनिटांच्या Video ने टीम इंडियाला केलं चॅम्पियन, असं काय होतं त्यात? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने केला खुलासा

 

आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी क्रिकेटर्सना नो एंट्री : 

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये 2008 नंतर पाकिस्तानी खेळाडूंच्या खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली. मुंबईत 26/11 च्या हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याने समोर आल्यावर आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत कोणत्याही पाकिस्तानी खेळाडूला संधी मिळालेली नाही. पाकिस्तानी खेळाडूंसोबतच आयपीएलमध्ये अघोषीतपणे बांगलादेश खेळाडूंवर सुद्धा बंदी घालण्यात आलेली आहे. बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ मध्ये केकेआरने विकत घेतलं होतं, मात्र त्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये संधी दिली जाऊ नये अशी मागणी होऊ लागली. मागणी तीव्र झाल्याने आयपीएल २०२६ मधून मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाईट रायडर्सने रिलीज केलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Kavya MaranAbrar Ahmadmarathi newsCricket NewsThe Hundred league

