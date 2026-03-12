काव्या मारनने पाकिस्तानी खेळाडूवर केला पैशांचा वर्षाव, ऑक्शनमध्ये लावली तब्बल 2.34 कोटींची बोली

Kavya Maran buy Abrar Ahmad : क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे असं म्हटलं जातं. पण गेल्या काही वर्षात एक गोष्ट निश्चित होती ती म्हणजे जिथे भारतीय पैसे आहे तिथे पाकिस्तानी खेळाडू राहणार नाहीत. हा नियम आयपीएल, दक्षिण आफ्रिकेतील SA20 लीग, युएई इत्यादी ठिकाणी पाहायला मिळाला. मात्र गुरुवारी लंडनमध्ये द हंड्रेड लीगमध्ये सनरायझर्स लीड्सने टाकलेल्या गुगलीने केवळ फलंदाजांनाच नव्हे तर क्रिकेटच्या राजकीय पंडितांनाही क्लीन बोल्ड केले.
सनराइजर्स लीड्सने द हंड्रेडच्या आधी एक ऐतिहासिक ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमदला £190,000 म्हणजेच जवळपास 2.34 कोटी रुपयांना खरेदी करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. सन टीवी नेटवर्क (सनराइजर्स हैदराबादचे मालक) ने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना संघात घेऊन एक अघोषित भूमिकेला छेद दिला की जगभरातील लीगमध्ये भारतीय मालकांचे संघ हे त्यांच्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना साइन करत नाहीत.
वर्षानुवर्षे आयपीएल फ्रँचायझी मालकांनी एक भिंत उभारली होती जिला तोडणं किंवा ओलांडणं हे कठीण वाटत होतं. नियम सोपा होता: संघ आमचा आहे, पैसा आमचा आहे, म्हणून खेळाडू देखील आमच्या पसंतीचे असतील असा अघोषित नियम होता. त्यामुळे संघाचे मालक भारतीय असतील तर त्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूंना संधी मिळत नव्हती. मात्र काव्या मारनने गुरुवारी द हंड्रेड लीगच्या ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूवर फक्त बोलीच लावली नाही तर तब्बल 2.34 कोटी रक्कम खर्च करून त्याला संघात घेतलं.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये 2008 नंतर पाकिस्तानी खेळाडूंच्या खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली. मुंबईत 26/11 च्या हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याने समोर आल्यावर आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत कोणत्याही पाकिस्तानी खेळाडूला संधी मिळालेली नाही. पाकिस्तानी खेळाडूंसोबतच आयपीएलमध्ये अघोषीतपणे बांगलादेश खेळाडूंवर सुद्धा बंदी घालण्यात आलेली आहे. बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ मध्ये केकेआरने विकत घेतलं होतं, मात्र त्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये संधी दिली जाऊ नये अशी मागणी होऊ लागली. मागणी तीव्र झाल्याने आयपीएल २०२६ मधून मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाईट रायडर्सने रिलीज केलं.