गावसकर, रोहित, शास्री की सचिन? KBC मधील ₹7.5 लाखांच्या या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देता येईल का?

KBC ₹7.5 Lakh Question: ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन होस्ट करत असलेला 'कौन बनेगा करोडपती' म्हणजेच केबीसी सध्या चर्चेत आहे. एका उर्मट मुलामुळे हा शो चर्चेत असतानाच आता क्रिकेट प्रेमींमध्ये एका खास प्रश्नामुळे केबीसी चर्चेत आला आहे. हा प्रश्न भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकरांबरोबरच सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा आणि रवी शास्त्रींसंदर्भात होता. विशेष म्हणजे हा प्रश्न साडेसात लाखांसाठी विचारण्यात आला होता. हा प्रश्न मुंबईच्या संदर्भातून विचारण्यात आलेला. मात्र क्रिकेटप्रेमींनी साडेसात लाखांसाठी हा प्रश्न फारच सामान्य असल्याचं म्हटलं आहे. नेमका प्रश्न काय होता जाणून घेऊयात...
केबीसी 17 ज्युनियर्स आठवड्याच्या नवीनतम भागात बॉलीवूड आयकॉन अमिताभ बच्चन हे स्पर्धक आणि आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळपटू सिद्धांत भारतीसोबत प्रश्नोत्तरांचा खेळ खेळले. यावेळेस अमिताभ यांनी साडेसात लाखांसाठी मुंबईतील प्रसिद्ध मैदानांपैकी एक असलेल्या वानखेडे स्टेडियमसंदर्भात प्रश्न विचारला.
"ऑगस्ट 2025 मध्ये, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये कोणत्या क्रिकेटपटूच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले?" असा प्रश्न साडेसात लाखांसाठी विचारण्यात आला. या प्रश्नाला पुढील पर्याय देण्यात आलेले: ए- सुनील गावसकर, बी- रोहित शर्मा, सी - रवी शास्त्र आणि डी - सचिन तेंडुलकर.
मात्र क्रिकेटचं फारसं ज्ञान नसल्याने भारतीने 'अस्क द एक्सपर्ट' लाईफलाइन वापरली. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार अचूक उत्तर दिले. या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर दिल्याने, भारतीने 7.50 लाख रुपये इतके गुण जिंकले. बरं या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर पहिला पर्याय म्हणजेच सुनील गावसकर हे होतं.
ऑगस्टमध्ये मुंबईत एमसीए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी देशातील क्रिकेट दिग्गजांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेत त्यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यात आला. या सन्मामूर्ती खेळाडूंमध्ये माजी भारतीय कर्णधार सुनील गावकसर यांचाही समावेश होता, ज्यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण येथील संग्रहालयात करण्यात आले.
वानखेडे येथे त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाल्यानंतर सुनील गावसकरांना भावनिक धक्का बसला होता. भारावून गेल्याने गावसकरांना शब्दही सूचत नव्हते. माध्यमांशी बोलताना गावसकरांनी, "या अनोख्या सन्मानाने मी खरोखरच भारावून गेलो आहे कारण मला शब्दच सुचत नाहीयेत. प्रत्येकाच्या बाबतीत असे घडत नाही - संग्रहालयाबाहेरील माझा हा पुतळा अशा ठिकाणी आहे की जिथे जास्तीत जास्त लोक भेट देतात," असं म्हटलं होतं.
कसोटी क्रिकेटमध्ये 10 हजार धावांचा टप्पा ओलांडणारा पहिला भारतीय क्रिकेटपटू म्हणून सुनील गावस्कर यांचा हा पुतळा उभारण्यात आला. मार्च 1987 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध अहमदाबाद कसोटी सामन्यादरम्यान गावसरांनी हा 10 हजारांचा टप्पा गाठला. नव्याने उद्घाटन झालेल्या संग्रहालयात गावस्कर यांच्या दोन मौल्यवान कॅप्स देखील आहेत. यापैकी एक त्यांच्या मुंबई क्रिकेट दिवसातील आणि दुसरी दादर युनियन स्पोर्ट्स क्लबमधील त्यांच्या शानदार कारकिर्दीची आठवण म्हणून ठेवण्यात आलेली आहे.
भारताचे माजी कर्णधार 1983 च्या विश्वचषक विजयी संघाचा भाग होते. त्यानंतर गावस्कर यांनी 1985 च्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताला प्रसिद्ध विजय मिळवून दिला, जेव्हा संघाने अंतिम सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला हरवले होते. सध्या गावसकर हे क्रिकेट समिक्षक आणि समालोचक म्हणून काम पाहतात.