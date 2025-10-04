World Para Athletics Championships स्पर्धेत भारताची नाचक्की! स्टेडियममध्ये घुसले कुत्रे अन्....

World Para Athletics Championships 2025 in JLN Stadium: दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JLN) मध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड पॅरा ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 (World Para Athletics Championships 2025) दरम्यान शुक्रवारी (3 ऑक्टोबर) मोठा प्रकार घडला. स्टेडियममध्ये घुसलेल्या भटक्या कुत्र्यांनी केनिया व जपानच्या कोचवर हल्ला केला, इतकंच नव्हे तर एका सिक्युरिटी गार्डलाही चावा घेतला. काही मिनिटांत घडलेल्या या मालिकेच्या घटनांमुळे मैदानात गोंधळ उडाला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजकांची मोठी बदनामी झाली.
सकाळी सुमारे 9.18 वाजता जपानची कोच मेइको ओकुमत्सु आपल्या खेळाडूंच्या ट्रेनिंगवर लक्ष ठेवत असताना एका कुत्र्याने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यानंतर 9.42 वाजता केनियाचा कोच डेनिस माराजिया कॉल रूमजवळ खेळाडूसोबत चर्चा करत होता, त्याच वेळी दुसऱ्या कुत्र्याने त्याला चावा घेतला. या दोन्ही घटनांमुळे मैदानात उपस्थित खेळाडू व अधिकाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्याच दरम्यान एका सिक्युरिटी गार्डलाही हल्ल्याचा बळी व्हावे लागले.
सुदैवाने तातडीने सर्वांना वैद्यकीय मदत मिळाली. आयोजक समितीने सांगितले की, तिघांनाही जवळच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले, जिथे आवश्यक इंजेक्शन व उपचार देऊन त्यांना डिस्चार्ज करण्यात आले. नंतर ते आपल्या टीमसोबत परत गेले.
A stray dog bit a Kenyan official at Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium during the ongoing World Para Athletics Championships.
Global embarrassment continues. pic.twitter.com/ucMYa41Z6X
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 3, 2025
या घटनेनंतर आयोजक समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. समितीने सांगितले की, 21 ऑगस्ट 2025 रोजीच एमसीडीला पत्र लिहून स्टेडियममधील आवारा कुत्रे हटवण्याची विनंती करण्यात आली होती. स्पर्धा सुरू होण्याआधी साफसफाईही झाली होती. मात्र खाण्याच्या वासामुळे हे कुत्रे पुन्हा आत घुसले.
Dog catchers at JLN stadium after a Japanese coach and other officials were bitten by a dog at the Para Athletics World Championships. pic.twitter.com/KaoBI6CbnR
— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) October 3, 2025
आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्टेडियम परिसराचे सॅनिटायझेशन करण्यात आले असून सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. एमसीडीने तातडीने कुत्रे पकडणाऱ्या दोन विशेष टीम्स स्टेडियममध्ये कायमस्वरूपी तैनात केल्या आहेत.
या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील क्रीडा स्पर्धांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. खेळाडू व कोच सुरक्षित वातावरणात स्पर्धा करू शकतील यासाठी आयोजकांनी अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.