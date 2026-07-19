/अर्जेंटिना- स्पेन फायनलसाठी केरळ सरकारचा मोठा निर्णय, शाळा- कॉलेज बंद

School Closed : फुटबॅाल विश्वचषकाचा तिसऱ्या स्थानासाठी सामना पार पडला या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने बाजी मारली. या सामन्यात तिसरे स्थान इंग्लंडच्या नावावर बाजी मारली आहे, आता काही तासांमध्ये फीफा विश्वचषकाचा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना स्पेन विरुद्ध अर्जेंटीना या दोन संघामध्ये रंगणार आहे. मागील काही दिवसांमध्ये फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये भारताचा संघ खेळत नसला तरी भारतामध्ये या स्पर्धेची क्रेझ प्रचंड पाहायला मिळाली आहे. आता फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने सोमवारी राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी निर्देश दिले आहेत की, सोमवारी पहाटे अंतिम सामना होणार असल्याने व्यावसायिक महाविद्यालयांसह सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील अशी घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, की पूर्वी नियोजित केलेल्या परीक्षा ठरल्याप्रमाणेच घेतल्या जातील. राज्य सरकारकडून लवकरच एक अधिकृत आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. राज्यामधील विरोधी पक्ष आणि इतर अनेकांनी सरकारकडे विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
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फुटबॅाल विश्वचषक फायनलचा सामना हा रात्री उशीरापर्यंत सुरु असणार आहे त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये उपस्थित राहणे अवघड असणार आहे. माजी शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी देखील यावर भाष्य केले आणि ते म्हणाले की, स्पेन विरुद्ध अर्जेंटीना सामना हा मध्यरात्रीपर्यंत सुरु असणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुट्टी देण्याची मागणी केली होती.
Kerala Government has declared a holiday for all schools and colleges tomorrow because of the FIFA World Cup final. pic.twitter.com/Wl77s2fevu— Johns. (@CricCrazyJohns) July 19, 2026