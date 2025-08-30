English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
6, 6, 6, 6, 6... दोन ओव्हरमध्ये 11 सिक्स, भारताच्या स्फोटक फलंदाजांचा जबरदस्त कारनामा

केरल क्रिकेट लीगच्या 19 व्या सामन्यात सलमान निजार नावाच्या भारतीय फलंदाजाने 2 ओव्हरमध्ये स्फोटक फलंदाजी केली. 

पूजा पवार | Updated: Aug 30, 2025, 09:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Kerla Cricket League : एका भारतीय फलंदाजाने टी20 सामन्यात सिक्सचा एवढा पाऊस पाडला की सगळे बघतच राहिले. या फलंदाजाने फक्त 2 ओव्हरमध्ये उभ्या उभ्या तब्बल 11 सिक्स ठोकले. केरल क्रिकेट लीगच्या 19 व्या सामन्यात  भारताच्या स्फोटक फलंदाजाने ही कामगिरी केली. तिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स आणि कालिकट ग्लोबस्टर्स यांच्यामध्ये हा सामना खेळला गेला. ज्यामध्ये ग्लोबस्टर्स संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 6 गडी गमावून 186 धावा केल्या.

केरल क्रिकेट लीगच्या 19 व्या सामन्यात कालीकट ग्लॉस्टर्सचा संघ प्रथम फलंदाजी करायला आला. 13 ओव्हरनंतर संघाचा स्कोअर 76/3 होता. 14 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर निखिलने सुरेश सचिनला बाद केले. त्यानंतर सलमान निजार क्रीजवर आला, ज्याने मात्र सिक्सचा अक्षरश: पाऊस पडला. 18 व्या ओव्हरपर्यंत सलमानने 13 गोलंदाजांचा सामना करताना फक्त 17 धावा केल्या. संघाने 115/6 धावा करून सन्मानजनक स्कोअर केला होता, पण त्यानंतर फलंदाज सलमानने स्फोटक फलंदाजी करून वादळ आणलं. 

सलमान निजारने दोन ओव्हरमध्ये 11 सिक्स ठोकले. असं क्रिकेट इतिहासात खूप कमी पाहायला मिळतं. 28 वर्षांच्या सलमान निजारने 19 व्या ओव्हरच्या सुरुवातीला 5 बॉलमध्ये सिक्स ठोकले आणि शेवटच्या बॉलवर सिंगल धाव घेऊन स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली. यानंतर, डावाच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये, या फलंदाजाने अधिक 6 सिक्स ठोकले. पहिल्या चेंडूवर सिक्स मारल्यावर, दुसरा चेंडू वाइड झाला. तिसरा चेंडू नो बॉल होता, ज्यावर 2 धावा आणि नंतर 5 सिक्स मारले गेले.

हेही वाचा : आशिया कप 2025 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल, 'या' वेळी सुरु होणार सामने

सलमान निजारने या सामन्यात 26 बॉलमध्ये 86 धावा केल्या. त्याने 330 च्या घातक स्ट्राईक रेटने 12 सिक्स ठोकले. शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये ते झालं ज्याचा बसिल थंपी आणि अभिजीत प्रवीणने विचारही केला नव्हता. बसिल थंपी आणि अभिजीत प्रवीण या दोन गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवर सलमानने 11 सिक्स मारण्याची कामगिरी केली. अभिजीतने शेवटची ओव्हर टाकली ज्यामध्ये त्याने 40 धावा केल्या. तर 19 व्या ओव्हरमध्ये 31 धावा केल्या.

कोण आहे सलमान निजार?

सलमान निजार हा एक भारतीय क्रिकेटर असून तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केरळचं प्रतिनिधित्व करतो. तो डाव्या हाताचा फलंदाज असून ऑफ स्पिनर सुद्धा आहे.  U-14, U-16 आणि U-23 लेव्हलमध्ये केरळचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. सलमानने 6 फेब्रुवारी 2015 रोजी आसामविरुद्ध 2014-15 रणजी ट्रॉफीमध्ये केरळकडून प्रथम श्रेणीत पदार्पण केले. 25 फेब्रुवारी 2017 रोजी त्रिपुराविरुद्ध 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने केरळकडून लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केले. सलमानने 8 जानेवारी 2018 रोजी हैदराबादविरुद्ध 2017-18 झोनल टी20 लीगमध्ये केरळकडून टी20 पदार्पण केले. टी20 मधील त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या नाबाद 99 आहे.

FAQ : 

केरळ क्रिकेट लीग 2025 चा 19वा सामना कुठे आणि कोणत्या संघांमध्ये झाला?

हा सामना 30 ऑगस्ट 2025 रोजी तिरुवनंतपुरमच्या ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर कालिकट ग्लोबस्टार्स आणि अदानी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स यांच्यात झाला. कालिकट ग्लोबस्टार्सने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 6 गडी गमावून 186 धावा केल्या.

सलमान निजारच्या टी-20 कारकिर्दीतील सर्वोत्तम धावसंख्या किती आहे?

सलमान निजारची टी-20 मधील सर्वोत्तम धावसंख्या नाबाद 99 आहे, जी त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मध्ये मुंबईविरुद्ध केली होती.

सलमान निजारच्या या खेळीने कोणता विक्रम मोडला?

सलमान निजारने शेवटच्या दोन षटकांत 71 धावा जोडून केरळ क्रिकेट लीगमधील सर्वाधिक धावा दोन षटकांत काढण्याचा विक्रम नोंदवला. तसेच, एका षटकात 40 धावा आणि 12 वैध चेंडूंवर 11 सिक्सर ठोकून त्याने युवराज सिंग आणि रवी शास्त्री यांच्या सिक्सरच्या विक्रमांना मागे टाकलं

