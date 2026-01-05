English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 सामन्यात वाद...पाकिस्तानी गोलंदाज दाखवत होता दम, किरॉन पोलार्डने एका झटक्यात केले शांत; Video

T20 सामन्यात वाद...पाकिस्तानी गोलंदाज दाखवत होता दम, किरॉन पोलार्डने एका झटक्यात केले शांत; Video

Naseem Shah-Kieron Pollard Fight Viral Video: टी-20 सामन्यात गोंधळ झालेला दिसून आला. एका पाकिस्तानी खेळाडूची किरॉन पोलार्डशी झटापट झाली, ज्यामुळे जोरदार वाद झाला. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 5, 2026, 11:47 AM IST
T20 सामन्यात वाद...पाकिस्तानी गोलंदाज दाखवत होता दम, किरॉन पोलार्डने एका झटक्यात केले शांत; Video

Naseem Shah-Kieron Pollard Fight: किरॉन पोलार्डने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे, परंतु तो अजूनही फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये खेळत आहे. पोलार्डच्या नेतृत्वाखाली, एमआय एमिरेट्सने 2025-26 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लीग टी-20 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला, जिथे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. वेस्ट इंडिजचा माजी दिग्गज ऑलराउंडर किरॉन पोलार्ड खतरनाक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो. जेव्हा पोलार्ड आपला लयीत असतो, तेव्हा त्याच्या समोर कोणत्याही गोलंदाजाला खेळणं अवघड होऊन जातं. केवळ फलंदाजीच नाही, तर पोलार्ड मैदानावर आपल्या गरम मिजाजासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. इंटरनॅशनल लीग 20च्या चौथ्या सिझनच्या अंतिम सामन्यात याचाच प्रत्यय आला.

Add Zee News as a Preferred Source

डेझर्ट वायपर्सचा वेगवान गोलंदाज नसीम शाहने इंटरनॅशनल लीग 20 च्या अंतिम सामन्यात उत्कृष्ट गोलंदाजी केली पण सामन्यादरम्यान एमआय एमिरेट्सचा कर्णधार किरॉन पोलार्डशी त्याची झटापट झाली. यादरम्यान दोघांमध्ये जोरदार वादही झाला. दोघांमधील वादावादी झाली आणि अखेर अंपायरने दोघांना वेगळं केलं.

नेमकं काय झालं?

या सामन्यात एमआय एमिरेट्सचा कर्णधार पोलार्ड आपल्याला लयीत दिसत न्हवता, आणि दुसरीकडे नसीम शाह पोलार्डच्या समोर गोलंदाजी करताना फारच डाँ दाखवत होता. मग पोलार्डने आपला राग व्यक्त केला आणि पाकिस्तानी गोलंदाजाला एक चेतावणी दिली. व्हिडीओमध्ये बघून असं वाटतं की, पोलार्ड कदाचित असे सांगत होता की, "तुम्ही फक्त तुमच्या गोलंदाजीवर लक्ष केंद्रित कर, इतरण्याची गरज नाही." पण नसीम शाह मात्र मान मानायला तयार नव्हता, आणि त्याने पोलार्डला चॅलेंज दिलं. पोलार्डने नुसता एक डोळा दाखवला आणि त्यानंतर नसीम शाहची हालत खराब झाली. पोलार्डने त्याला डोळा दाखवल्यावर, पाकिस्तानचा गोलंदाजाला थोडं शांत झाला आणि अंपायरने दोघांना वेगळं केलं.

 

नसीम शाहची उत्तम गोलंदाजी 

पोलार्डसोबत वादविवादानंतर, नसीम शाहची गोलंदाजी खूपच प्रभावी ठरली. फाइनलमध्ये नसीम शाहने चांगली गोलंदाजी करत 4 ओव्हरमध्ये फक्त 18 धावा दिल्या आणि 3 विकेट्स घेतल्या, ज्यात पोलार्डचेही विकेट समाविष्ट होते. पोलार्ड एमआयच्या तर्फे 28 चेंडूंत २८ धावा बनवून आउट झाला. नसीम शाहच्या दमदार गोलंदाजीमुळे डेजर्ट वायपरच्या संघाने अंतिम सामना जिंकण्यात यश मिळवले.

'असा' रंगला ILT20 फाइनल सामना!

ILT20 च्या चौथ्या सिझनचा फाइनल डेजर्ट वायपर आणि एमआय एमिरेट्स यांच्यात खेळला गेला. डेजर्ट वायपरने पहिल्यांदा फलंदाजी करत शानदार प्रदर्शन केलं. टीमच्या कर्णधार सॅम करनने एक अप्रतिम अर्धशतक फटकावलं. एमआयची टीम १८.३ ओव्हरमध्ये १३६ धावा करून आऊट झाली आणि डेजर्ट वायपरने ४६ धावांनी सामना जिंकला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kieron PollardNaseem Shahilt20 finaldubai

इतर बातम्या

'Mr. फडणवीस....असेल आमचा वाचननामा, आमची वाचनसंस्कृती आ...

महाराष्ट्र बातम्या