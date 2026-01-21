कायरन पोलार्डचा मुलगा खेळतोय अंडर-19 विश्वचषकात? जाणून घ्या Fact Check

Kieron pollards son jakeem playing in U 19 world cup Fact Check: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान जकीम पोलार्ड हे नाव चर्चेत आलं आहे. ही चर्चा फक्त त्याच्या खेळामुळेच नाही, तर एका वेगळ्याच चर्चेमुळे प्रकाशझोतात आले आहे. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात असा दावा केला जात आहे की जकीम हा वेस्टइंडीजचा माजी स्टार ऑलराउंडर कायरन पोलार्डचा मुलगा आहे. यामुळे सगळीकडे अशी चर्चा आहे की जकीम पोलार्ड कायरन पोलार्डचा मुलगा अंडर-19 विश्वचषकात खेळत आहे. हा जो दावा आहे त्याची तपासणी केली आहे. यातून काय स्पष्ट झाले याबद्दल जाणून घ्या.
अंडर-19 वर्ल्ड कपला सुरुवात होताच चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. भारत आणि वेस्टइंडीज या दोन्ही संघांनी आपल्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत दमदार सुरुवात केली आहे. वेस्टइंडीजने तंजानियावर सहज मात केल्यानंतर मात्र सोशल मीडियावर एक वेगळीच चर्चा रंगली की संघातील युवा गोलंदाज जकीम पोलार्ड आणि कायरन पोलार्ड यांच्यातील नातेसंबंधाबाबत.
अनेक पोस्ट्स, व्हिडीओ आणि कमेंट्समध्ये जकीमलाकायरन पोलार्डचा मुलगा म्हणून सादर केले गेले. आडनाव एकच असल्यामुळे हा गैरसमज अधिक पसरला, पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
Some Famous Cricket Family Member playing in Under 19 WC
Jakeem Pollard - Son of Kieron Pollard
Farhan Ahmed - Brother of Rehan Ahmed
Issac Mohammad - Nephew of Moeen Ali
Thomas Rew - Brother of Jame Rew pic.twitter.com/2IsUDxfoS3
— CWM (@Cricketwithme15) January 15, 2026
जकीम पोलार्ड आणि कायरन पोलार्ड यांच्यात कोणतेही कौटुंबिक नाते नाही. कीरोन पोलार्डला खरोखरच एक मुलगा आहे, ज्याचे नाव कॅडेन पोलार्ड आहे. कॅडेन सध्या 16 वर्षांचा असून तोही क्रिकेट खेळतो आणि अंडर-15 स्तरावर आपल्या कामगिरीमुळे ओळख निर्माण करत आहे. त्यामुळे अंडर-19 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा जकीम पोलार्ड हा कीरोन पोलार्डचा मुलगा नाही, हे स्पष्ट होते.
26 फेब्रुवारी 2008 रोजी जन्मलेला जकीम जेवियर पोलार्ड हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज आहे. वेस्टइंडीजच्या युवा क्रिकेट व्यवस्थेतून पुढे आलेल्या जकीमने अल्पावधीतच आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधले आहे. अंडर-19 स्तरावर श्रीलंका, आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध त्याने प्रभावी गोलंदाजी केली आहे. विशेषतः इंग्लंडविरुद्धच्या यूथ वनडेमध्ये 8 षटकांत 39 धावा देत 3 बळी घेत त्याने आपली क्षमता दाखवून दिली. याच कामगिरीच्या जोरावर त्याची वर्ल्ड कप संघात निवड झाली.
सध्या अंडर-19 वर्ल्ड कपमध्ये वेस्टइंडीजचा संघ गट डीत सहभागी आहे. नावामुळे निर्माण झालेल्या चर्चांपेक्षा जकीम पोलार्ड आता आपल्या खेळामुळे ओळख निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे.