/पोलार्ड आणि अंपायरमध्ये पुन्हा राडा! अंपायरला घातल्या शिव्या, BCCI ने मुंबई इंडियन्सच्या बॅटिंग कोचवर केली मोठी कारवाई

Kiron Pollard Fined By BCCI : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स सामन्यात गुरुवारी मुंबईचा विजय झाला. या विजयानंतर मुंबई इंडियन्सचा बॅटिंग कोच कायरन पोलार्डवर बीसीसीआयने कारवाई केली असून त्याला मॅच फीच्या 15 टक्के दंड ठोठावला आहे.
Kiron Pollard Fined By BCCI : आयपीएल 2026 मध्ये गुरुवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (MI VS PBKS) यांच्यात सामना पार पडला. धर्मशाला स्टेडीयमवर पार पडलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने 6 विकेटने विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली असली तर त्यांनी पंजाब किंग्सचं प्लेऑफमधील समीकरण त्यांनी बिघडवल आहे. मुंबई विरुद्ध पंजाब सामन्यानंतर मुंबई इंडियन्सचा बॅटिंग कोच कायरन पोलार्डवर बीसीसीआयने कारवाई करून दंड ठोठावला आहे.
यंदाचं आयपीएल सीजन हे मुंबई इंडियन्ससाठी खूप चांगलं ठरलं नाही. प्लेऑफमधून आधीच बाहेर पडलेल्या मुंबई इंडियन्स संघाने गुरुवारी पंजाब किंग्सला रोमांचक सामन्यात धूळ चारली. मात्र या सामन्यादरम्यान असं काही झालं ज्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा बॅटिंग कोच कायरन पोलार्डवर मॅच फीच्या 15 टक्के एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय त्याला एक डिमेरीट पॉईंट सुद्धा देण्यात आला. कायरन पोलार्डला अपशब्द वापरण्यासाठी दोषी ठरवण्यात आलंय.
आयपीएलकडून शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेलं की, कायरन पोलार्डला खेळाडू आणि टीम ऑफिशियल्ससाठी लागू करण्यात आलेल्या आयपीएलच्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनासाठी दोषी आढळण्यात आलं आहे. त्यांनी आयपीएलच्या कोड ऑफ कंडक्टच्या कलम 2.3 च्या उल्लंघनासाठी दोषी आढळण्यात आलं आहे. हे कलम सामन्यादरम्यान अपशब्द वापरण्याशी संबंधित आहे.
सदर घटना तेव्हा घडली जेव्हा सामन्याची दुसरी इनिंग सुरु होती. मुंबई इंडियन्स टार्गेटचा पाठलाग करत होते. 19 व्या ओव्हर दरम्यान मुंबई इंडियन्सचा बॅटिंग कोच कायरन पोलार्डने अंपायरसाठी अपशब्द वापरले. कायरन पोलार्डने त्याचा गुन्हा मेनी केला असून मॅच रेफरी पंकज धरमानी द्वारे स्वतःवर करण्यात आलेली कारवाई स्वीकारली आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स सामन्याचा टॉस मुंबईने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. पंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट गमावून 200 धावा केल्या. त्यानंतर विजयासाठी मुंबई इंडियन्सला 201 धावांचं टार्गेट देण्यात आलं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स यशस्वी झाली आणि त्यांनी 6 विकेट राखून सामना जिंकला. मुंबईकडून गोलंदाज शार्दूल ठाकूरने 4, दिपक चहरने 2 आणि कॉर्बिन बॉश तसेच राज बावा या दोघांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. मुंबईकडून सर्वाधिक 75 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर रायनने 48 धावांची खेळी केली. पंजाब किंग्सकडून अझमतुल्लाह ओमरझाईने 2 तर मॅक्रो जॅनसन आणि युजवेंद्र चहलने प्रत्येक 1 विकेट घेतली.