टीम इंडियाची लाज काढणाऱ्या कीर्ती आझाद यांनी स्वत: सोडली होती लाज! जुना कारनामा पाहून चीड येईल

Kirti Azad controversy Smoke e-cigarettes : माजी क्रिकेटर आणि टीमएमसीचे खासदार कीर्ति आजाद सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा टीम इंडियाने जिंकल्यावर संपूर्ण देशभरात उत्साह आहे. टीम इंडियाचे कौतुक होत आहे, मात्र, कीर्ति आजाद यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून टीम इंडिया आणि सूर्यकुमार यादव तसेच जय शाहवर टीका केली. तसेच टीम इंडियाची लाज काढली. टीम इंडियाची लाज काढणाऱ्या कीर्ती आझाद यांनी स्वत: लाज सोडली होती. जुना कारनामा पाहून चीड येईल. कीर्ती आझाद यांनी असं काय केले होते?
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर आणि भारतीय संघातील काही खेळाडूंनी फायनल सामन्यापूर्वी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जवळील हनुमानाच्या मंदिरात भेट देऊन दर्शन घेतलं होतं. यानंतर जेव्हा न्यूझीलंडवर भारताने विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावली, त्यानंतर पुन्हा टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि आयसीसी चेअरमन जय शाह हे ट्रॉफी घेऊन पुन्हा हनुमानाच्या मंदिरात गेले होते. यावरून खासदार कीर्ती आझाद यांनी टीका केली. कीर्ति आजादने आपल्या एक्स हॅण्डलवर लिहिले की, 'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, जेव्हा आम्ही 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला होता तेव्हा आमच्या सांघट हिंदी, मुस्लिम, ख्रिस्टचन, शीख असे अनेक धर्मांची लोकं होती. आम्ही ट्रॉफीला धार्मिक जन्मभूमि आणि मातृभूमि असलेल्या भारत हिंदुस्तानमध्ये आणली होती. आता टीम इंडियाच्या ट्रॉफीला या सगळ्यात का आणलं जातंय. ही ट्रॉफी मस्जिद, चर्च आणि गुरुद्वारामध्ये का घेऊन जात नाहीत?
टीम इंडियावर टीका करणाऱ्या कीर्ती आझाद यांचा जुना कारनामा चर्चेत आला आहे. 2025 मध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान काँग्रेसचे खासदार कीर्ती आझाद संसदेच्या आवारात ई-सिगारेट ओढत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यांचा संसदेत ई-सिगारेट ओढताना व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार देखील केली होती. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला आणि खासदाराने सभागृहात हातात ई-सिगारेट लपवून ती ओढल्याचा आरोप केला.
संसद हे लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते. कीर्ती आझाद संसदेच्या आवारात ई-सिगारेट ओढत याचा अपमान केला आहे. त्याच्या या व्हिडिओवरुन मोठा गदारोळ माजला होता. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. यामुळे टीम इंडियावर टीका करणाऱ्या कीर्ती आझाद यांचे सिरागेट ओढण्याचे कृत्य देखील अशोभनीय होते.