'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे', सूर्यकुमार आणि जय शाहवर खासदार कीर्ति आजाद भडकले, विजयानंतर केली सडकून टीका

IND VS NZ Final : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा टीम इंडियाने (Team India) जिंकल्यावर संपूर्ण देशभरात भारतीय संघाचं कौतुक होतंय आणि उत्साहाचा माहोल आहे. भारताने तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कपवर (T20 World Cup 2026) नाव कोरलं आणि यासह अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा नावावर केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर वर्ल्ड कपचा फायनल सामना खेळवला गेला होता. मात्र यादरम्यान माजी क्रिकेटर आणि टीमएमसीचे खासदार कीर्ति आजादने (Kirti Azad) सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून टीम इंडिया आणि सूर्यकुमार यादव तसेच जय शाहवर टीका केली.
कीर्ति आजादने आपल्या एक्स हॅण्डलवर लिहिले की, 'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, जेव्हा आम्ही 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला होता तेव्हा आमच्या सांघट हिंदी, मुस्लिम, ख्रिस्टचन, शीख असे अनेक धर्मांची लोकं होती. आम्ही ट्रॉफीला धार्मिक जन्मभूमि आणि मातृभूमि असलेल्या भारत हिंदुस्तानमध्ये आणली होती. आता टीम इंडियाच्या ट्रॉफीला या सगळ्यात का आणलं जातंय. ही ट्रॉफी मस्जिद, चर्च आणि गुरुद्वारामध्ये का घेऊन जात नाहीत?
आपल्या पोस्टमध्ये पुढे कीर्ति आजादने लिहिलं की, 'हा संघ भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे, हा सूर्यकुमार यादव किंवा जय शाहचं कुटुंब नाहीये. सिराज कधी ट्रॉफीला मस्जिदमध्ये घेऊन गेला नाही. संजू कधी याला चर्चमध्ये नाही घेऊन गेला. संजू सॅमसनने सामन्यात महत्वाची भूमिका निभावली आणि प्लेअर ऑफ द सीरिज सुद्धा ठरला. ही ट्रॉफी प्रत्येक धर्मातील 1.4 अरब कोटी भारतीयांची आहे. कोणत्याही एक धर्माच्या विजयाचा उत्साह साजरा करण्याची जागा नाही'.
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर आणि भारतीय संघातील काही खेळाडूंनी फायनल सामन्यापूर्वी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम जवळील हनुमानाच्या मंदिरात भेट देऊन दर्शन घेतलं होतं. यानंतर जेव्हा न्यूझीलंडवर भारताने विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावली, त्यानंतर पुन्हा टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि आयसीसी चेअरमन जय शाह हे ट्रॉफी घेऊन पुन्हा हनुमानाच्या मंदिरात गेले होते. यावरून खासदार कीर्ती आझाद यांनी टीका केली.
कीर्ति आजाद हे भारताचे माजी क्रिकेटर असून 1983 मध्ये भारताच्या वनडे वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाचे भाग होते. क्रिकेट कारकिर्दीनंतर, ते अनेक दशकांपासून राजकारणात सक्रिय आहेत. कीर्ती आझाद यांनी भारतासाठी सात कसोटी आणि 25 एकदिवसीय सामने खेळले. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याने 135 धावा केल्या आणि 3 बळी घेतले. एकदिवसीय सामन्यात त्याने 269 धावा केल्या आणि 7 बळी घेतले.