" मी तेव्हाच निवृत्त होईन, जेव्हा..." स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचा निवृत्तीबद्दल मोठा खुलासा

Mohammed Shami Retirement: टीम इंडियाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने स्वत:च्या निवृत्तीवर चाललेल्या चर्चांना थेट उत्तर दिलं आहे. मोहम्मद शमीने त्याच्या निवृत्तीबद्दल अफवा पसरवणाऱ्यांवर टीका केली. काही लोक मुद्दामहून त्याला रिटायर करायच्या मागे लागलेत, असं सांगत शमी म्हणाला "मला माहिती नाही मी कोणाच्या आयुष्यात दगड झालोय की काय, जो मला रिटायर करायला लोक आतुर झाले आहेत." इंग्लंडविरुद्धच्या 5 सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत शमीला स्थान मिळालं नाही. यावरून त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. पण शमीने स्पष्ट केलं की, "मी तेव्हाच निवृत्त होईन, जेव्हा क्रिकेट खेळण्यातून कंटाळा येईल किंवा माझ्यातून मोटिवेशन संपेल. तोपर्यंत मी खेळत राहीन. आंतरराष्ट्रीय संघात निवड झाली नाही तरी मी घरगुती स्पर्धांमध्ये मैदान गाठणारच."
शमी पुढे म्हणाला "कोणाला माझ्या रिटायरमेंटमुळे काय फायदा होणार आहे, हे मला अजूनही समजलेलं नाही. मी कोणाचं आयुष्य इतकं अवघड केलंय का? ज्यादिवशी मला खरंच वाटेल की आता पुढे खेळू नये, त्या दिवशी मी स्वतःहून बाजूला होईन. पण आत्ता तो क्षण आलाय असं अजिबात वाटत नाही. उलट गरज पडली तर मी सकाळी 5 वाजताही मैदानावर उतरण्यास तयार आहे."
गेल्या फेब्रुवारीत इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे आणि टी20 मालिकेत शमी भारतीय संघात होता. मात्र आशिया कप 2025 साठी त्याला टीम कॉम्बिनेशनमधून बाहेर ठेवण्यात आलं. यावरही त्याने शांत प्रतिक्रिया दिली आणि म्हटलं की त्याला अजूनही फक्त एकच मोठं स्वप्न आहे. "2023 च्या वर्ल्डकपमध्ये आपण जिंकूनही हुकलो. आता माझी नजर 2027 च्या वनडे वर्ल्डकपवर आहे. टीम इंडियासोबत विजेतेपद जिंकणं हेच माझं अंतिम ध्येय आहे." असं तो म्हणाला.
त्यांनी 2013 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकात्यातील कसोटी सामन्यात पदार्पण केले.
त्यांनी कसोटी, वनडे आणि टी२० या तिन्ही स्वरूपात भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
2015 आणि 2019 च्या वर्ल्डकपमध्ये त्यांची कामगिरी अप्रतिम होती. 2019 वर्ल्डकपमध्ये त्यांनी हॅटट्रिक घेतली आणि अनेक विक्रम केले.