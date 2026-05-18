/IPL 2026 : 8 चेंडूत संपला 18 कोटींचा गेम! KKRला बसला मोठा आर्थिक फटका, चाहत्यांच्या निशाण्यावर खेळाडू

Matheesha Pathirana KKR : कोलकता नाईट राइजर्सच्या संघाला आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीपासून गोलंदाजीमध्ये सातत्याने अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, मथिशा पथिराना हा सिझनच्या सुरुवातीपासून जखमी असल्यामुळे तो सुरुवातीपासून एकही सामना खेळला नव्हता आता मागील सामन्यात तो पुन्हा जखमी झाला.
अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली मागील गुजरातविरुद्ध सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने जीटीला 29 धावांनी पराभूत केले. या विजयानंतर केकेआरच्या प्लेऑफच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत. पहिल्या पाच सलग पराभवानंतर केकेआरच्या संघाने स्पर्धेमध्ये चांगला कमबॅक केला होता. संघातील अनेक खेळाडू हे दुखापतीमुळे संघाबाहेर होते. मागील सामन्यामध्ये केकेआरचा वेगवान गोलंदाज मथिसा पथिराना हा गुजरातविरुद्ध पहिला सामना खेळला. या सामन्यानंतर केकेआरच्या गोलंदाजीला आणखी बळ मिळाले होते पण त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये फक्त 8 चेंडू टाकले आणि त्याला दुखापतीमुळे मैदान सोडावे लागले.
केकेआरसाठी गुजरात टायटन्सविरुद्ध पहिला सामना खेळला पण तो संघासाठी फार काही करु शकला नाही. त्याने गुजरातविरुद्ध सामन्यामध्ये त्याने 1.2 वे षटके त्याने मागील सामन्यामध्ये टाकली, पण त्याला गोलंदाजी करताना दुखापत झाली त्यामुळे त्याला सामन्यादरम्यान मैदान सोडावे लागले. गुजरातविरुद्ध सामन्यामध्ये हॅमस्ट्रिंगची दुखापत त्याला झाली सिझनच्या सुरुवातीपासून केकेआरचा संघ त्याची फिट होण्याची वाट पाहत होते, जेव्हा तो संघामध्ये सामील झाला तेव्हा चाहते उत्सुक होते पण तो पुन्हा जखमी झाल्यानंतर आता त्याला आणि केकेआर संघाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.
मागील काही सिझन मथिशा पथिराना हा चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळला होता पण त्याने मागील सिझनमध्ये फार काही चांगली कामगिरी केली नव्हती म्हणून त्याला सीएसकेने रिलीज केले होते. या लिलावामध्ये केकेआरच्या संघाने 18 कोटींना त्याला विकत घेतले होते. मथिसा पथिरानाकडून केकेआरला मोठ्या अपेक्षा होत्या पण तो सिझनच्या आधी जखमी झाल्यामुळे संघाला त्याचे नुकसान सहन करावे लागले. जेव्हा मथिसा पथिराना याला श्रीलंका बोर्डने एनओसी दिली त्यानंतर त्याला मैदानात उतरवले जेव्हा संघाचा करो या मरो सामना असतो तेव्हा संघासाठी कामगिरी करणे गरजेचे आहे, पण त्याने आतापर्यत असे काही केले नाही.
मथिसा पथिरानाच्या दुसऱ्यांदा दुखापतीमुळे आता केकेआरवर टीका होत आहे आणि म्हटले जात आहे की आयपीएलच्या इतिहासामध्ये सर्वात खराब खर्च केकेआरने केला आहे. बऱ्याचवेळानंतर आलेल्या खेळाडूला पहिल्याच सामन्यामध्ये दुखापत झाली अशा परिस्थितीमध्ये खेळाडू मैदानावर परत येईल आणि संघाचे बळ मजबूत होईल अशी संघाची अपेक्षा असते पण त्याउलट केकेआरसोबत घडत आहे.