/IPL 2026 : KKR ला महत्वाच्या लीग सामन्याआधी मोठा धक्का! प्लेऑफपूर्वी निर्णायक मॅचआधी सर्वाकृष्ट फलंदाजाच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह

Update on Angkrish Raghuvanshi : कोलकता नाइट राइडर्सचा शेवटचा लीग सामना हा 24 मे रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना केकेआरचा दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. केकेआरचा मागील सामना हा मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळवण्यात आला होता. या सामन्यात केकेआरच्या संघाने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये विजय मिळवून प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. या सामन्यात अंगकृष रघुवंशीला दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो दुसऱ्या इनिंगच्या वेळी संघाची फलंदाजी असताना त्याला संघाच्या कर्णधाराने दुखापतीमुळे फलंदाजीला पाठवले नाही, त्याच्या जागेवर मनीष पांडे हा फलंदाजीला आला होता. आता तो आगामी सामना खेळणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
एमआय विरुद्ध केकेआर सामन्यात 11 व्या ओव्हरमध्ये अंगकृष रघुवंशी हा मुंबईचा फलंदाज तिलक वर्माचा झेल घेण्यासाठी त्याचा प्रयत्न होता. जेव्हा अंगकृष रघुवंशी हा चेंडूच्या दिशेने धावत होता त्यावेळी केकेआरचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीशी जोरदार धडक झाली. यावेळी दोघांना मार लागला होता, अंगकृष रघुवंशीला जास्त मार लागला त्यामुळे तो अर्ध्या सामन्यातून बाहेर झाला. 14 व्या ओव्हरमध्ये वैद्यकीय मदतीसाठी त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले, त्यामुळे आता त्याच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या सामन्यात उर्वरित डावामध्ये तेजस्वी सिंगने विकेटकिपरची भूमिका साकारली.
केकेआरचा आगामी सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे, हा सामना केकेआरसाठी प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवणार आहे, या लीग सामन्यातील शेवटचा सामना असणार आहे. केकेआरसाठी हा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे आता या सामन्यात अंगकृष रघुवंशी हा सामना खेळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. केकेआरची या स्पर्धेमध्ये फार काही चांगली सुरुवात झाली नाही पण त्यानंतर संघाने या सिझनमध्ये दमदार कमबॅक केला आहे. आता केकेआर आणि पंजाबने त्याचे शेवटचे लीग सामने जिंकले तर त्यांना राजस्थानच्या विजय पराभवानंतर प्लेऑफचा निर्णय असणार आहे.
अंगकृष रघुवंशीच्या आयपीएल 2026 च्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने संघासाठी 12 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने अनेकदा कठीण काळामध्ये संघाचे विकेट्स जात असताना त्याने टीमसाठी चांगली फलंदाजी केली आहे. त्याने 12 सामन्यांमध्ये 422 धावा केल्या आहेत. तो केकेआरसाठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक आहे.