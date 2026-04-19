IPL 2026 : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ... KKR च्या कर्णधारावर लज्जास्पद रेकॅार्ड! नको असलेल्या यादीत अव्वल स्थानी

Ajinkya Rahane KKR : केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे नक्कीच खूश असेल, पण या सामन्याने त्याच्यासाठी एक लाजिरवाणा विक्रमही नोंदवला. आयपीएलमध्ये सलामीवीर म्हणून तो १३ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. रहाणेच्या आधी हा विक्रम पार्थिव पटेलच्या नावावर होता.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 19, 2026, 10:02 PM IST
Photo Credit - X

Ajinkya Rahane's shameful record : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज 28 वा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने लाज राखली आहे आणि त्याच्या हाती या स्पर्धेचा पहिला विजय नावावर केला आहे. संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत या स्पर्धेच्या त्याच्या चाहत्यांना फारच निराश केले आहे. आयपीएलच्या तीन सिझनच्या चॅम्पियन संघाला या सिझनमध्ये त्यांना पाच सामन्यांचा पराभव पत्करावा लागला आहे. या संघाने आतापर्यत सहा सामने खेळले आहेत आणि पाच सामने त्यांनी गमावले आहे. याचे कारण म्हणजेच संघाची गोलंदाजी तर खराब आहेत त्याचबरोबर अनुभवी फलंदाज देखील फार काही या सिझनमध्ये करु शकले नाही. आता केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याच्या नावावर लज्जास्पद रेकॅार्ड नोंदवण्यात आला आहे. 

नको असलेल्या यादीत अजिंक्य रहाणे अव्वल स्थानावर

कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने पहिल्याच चेंडूवर विकेट गमावली. या सामन्यामध्ये टीम साइफर्ट हा  शून्यावर बाद झाल्यानंतर केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा देखील आजच्या सामन्यामध्ये शून्यावर बाद झाला. या सामन्यामध्ये त्याने विकेट गमावल्यानंतर आता त्याच्या नावावर एक लज्जास्पद रेकॅार्ड नोंद झाला आहे. आज अजिंक्य रहाणेने डावाची सुरुवात केली या सामन्यामध्ये तो शून्यावर बाद झाला आणि आता तो आयपीएलमध्ये सलामीवीर फलंदाज म्हणून सर्वात जास्त शून्यावर बाद होणार फलंदाज आहे. 

अजिंक्य रहाणे हा 13 वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. याआधी हा रेकॅार्ड पार्थिव पटेल याच्या नावावर होता. पार्थिव पटेल आयपीएलमध्ये ११ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर शिखर धवन आहे, धवन हा 10 वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. चौथ्या क्रमांकावर या यादीमध्ये गौतम गंभीर आहे. तो आयपीएलमध्ये 10 वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. डेव्हिड वॅार्नर या यादीमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे तो आतापर्यत नऊ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. 

केकेआरची दुसरी सलामी जोडी देखील फेल

कोलकता नाइट राइडर्सची या सिझनमध्ये कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिलेली नाही. संघाने आतापर्यत सात सामने खेळले आहेत, यामध्ये संघ फक्त 1 सामन्यात विजय मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. तर पाच सामन्यामध्ये संघाचा पराभव झाला आहे. पण या सामन्यात दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांनी निराशा केली. सुरुवातीच्या सामन्यांमधील फिन ॲलनच्या कामगिरीमुळे टिम सेफर्टला संघात स्थान मिळाले होते, पण आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या दोन सामन्यांमध्ये तोही सपशेल अपयशी ठरला आहे. या हंगामात सात सामन्यांमध्ये 25.33 च्या सरासरीने 152 धावा करून रहाणेची कामगिरी प्रभावी ठरली आहे.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

