KKR vs RR : केकेआरने राखली लाज! संघाने ईडन गार्डन्सच्या मैदानावर मिळवला पहिला विजय

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals match report : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 28 वा सामना खेळवण्यात आला. इडन गार्डन्सच्या या सामन्यामध्ये केकेआरच्या हाती पहिला विजय लागला आहे. कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाला सलग पाच पराभवानंतर आयपीएल 2026 मध्ये त्याच्या पदरात पहिला विजय पडला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. राजस्थानच्या संघाचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. सातत्याने केलेल्या खराब कामगिरीनंतर या पहिल्या विजयानंतर केकेआरच्या संघाचा नक्कीच पुढील सामन्यामध्ये आत्मविश्वास वाढणार आहे. या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने हा सामना 4 विकेट्सने जिंकला आहे.
केकेआर विरुद्ध आरआर या सामन्यामध्ये कोलकताची प्रभावशाली कामगिरी संघाने आज गोलंदाजीमध्ये राजस्थान इनफार्म फलंदाजांना लवकर रोखले आणि त्यांनी राजस्थानच्या संघाला मोठी धावसंख्या उभारु दिली नाही. केकेआर विरुद्ध आरआर या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने नाणेफेक जिंकले होते आणि त्यांनी पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये पहिले फलंदाजी करत राजस्थानच्या संघाने पहिल्या इनिंगमध्ये 9 विकेट्स गमावून 158 धावा केल्या होत्या. हे लक्ष केकेआरच्या संघाने 19.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. यामध्ये केकेआरच्या संघाने 6 विकेट्स गमावले होते.
केकेआरचा सलामीवीर फलंदाज टीम साइफर्ट हा पहिल्या चेंडूवर जोप्रा आर्चरने त्याला बाद केले. त्यानंतर संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने देखील फार काही चांगली कामगिरी केली नाही. अजिंक्य रहाणे हा दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये बाद झाला आणि संघाने दुसरी विकेट गमावली. संघाने पॅावर प्लेमध्ये 3 विकेट्स गमावले होते. त्यामुळे केकेआरच्या संघाच्या अडचणी वाढल्या होत्या. अंगकृष रघुवंशी, पॅावेल आणि रमनदीप हे देखील फार काही संघासाठी करु शकले नाही. हे फलंदाज स्वतात बाद झाले.
खराब फार्मशी झुंजत असलेला रिंकू सिंह याने आजच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावले. त्याने आणि अनुकुल रॅाय यांनी संघासाठी आजच्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली. रिंकू सिंह आणि अनुकुल रॅाय या दोघांनी आजच्या सामन्यामध्ये 76 धावांची भागिदारी केली. यामध्ये अनुकुल रॅाय याने 29 धावांची खेळी खेळली, तर रिंकू सिंह यांनी 41 धावांची या भागिदारीमध्ये योगदान दिले. रिंकू सिंह याने आजच्या सामन्यामध्ये 34 चेंडूमध्ये 53 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 5 चौकार मारले.