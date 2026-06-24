/KKR-मुंबई इंडियन्समध्ये सीक्रेट डील? हार्दिक पांड्या उचलणार मोठं पाऊल

Hardik Pandya KKR : आयपीएल 2026 काही दिवस झाले संपून पण अजूनही आयपीएलच्या चर्चा सुरु आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये आगामी आयपीएल सिझनचे अनेक निर्णय खेळाडूंनी आणि फ्रन्चायझींनी घेतले आहेत. 23 जून रोजी आयपीएलचा सर्वात महागडा खेळाडू रिषभ पंत दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामध्ये पुनरागमन करणार आहे. तर कुलदीप यादव याला रिषभ पंतच्या जागेवर लखनऊने ट्रेड केले आहे. आता आयपीएलमधील सर्वात मोठा ट्रेड केल्यानंतर आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आता रिषभ आणि कुलदीप यादव यांच्यात दोन संघात करार झाल्यानंतर आता आणखी एका मोठ्या कराराची वेळ आली आहे.
हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सला लवकरच रामराम करणार आहे, मग त्याने एमआय सोडल्यानंतर तो कोणत्या संघामध्ये जाणार? हार्दिक पांड्याने मुंबईच्या संघाला सोडल्यानंतर आयपीएल 2027 चे समीकरण बदलू शकते. त्याचे कारण म्हणजेच कोलकाता नाईट रायडर्स पांड्याला करारबद्ध करण्यात स्वारस्य दाखवत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही फ्रँचायझींमध्ये वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्या आधीच पार पडल्या आहेत. यासंदर्भात अजूनपर्यत कोणतीही अधिकृत माहिती फ्रन्चायझींनी शेअर केलेली नाही. वृत्तांनुसार, जर हार्दिक पांड्या कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये सामील झाला, तर त्याला कर्णधारपदाची ऑफर दिली जाऊ शकते.
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मागील दोन सिझनमध्ये अजिंक्य रहाणेने संघाचे कर्णधारपद सांभाळले आहे पण संघाने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही. हार्दिक मुंबईमध्ये सामील झाला पण संघातील खेळाडूची सातत्याने खराब कामगिरीमुळे संघ तळाला राहिला. आता फ्रँचायझी अजिंक्य रहाणेला दीर्घकालीन पर्याय मानत नाही, रिंकू सिंगला भावी कर्णधार म्हणून तयार केले जात असताना, केकेआर सध्या हार्दिकसारख्या अनुभवी नेत्याला अधिक चांगला पर्याय मानत आहे. हार्दिक पांड्याच्या कॅप्टन्सीमध्ये मुंबई इंडियन्सची निराशाजनक कामगिरी राहिली, या सिझनमध्ये हार्दिक पांड्या काही सामन्यामध्ये उपस्थित देखील नव्हता. त्यानंतर संघाच्या खराब कामगिरीमुळे आता त्याने संघ बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हार्दिक पांड्याने गुजरात टायटन्सच्या संघाचे कर्णधारपद सुरुवातीच्या दोन वर्षामध्ये सांभाळले होते. यामध्ये त्याने पहिल्याच वर्षात संघाला ट्रॅाफी मिळवून दिली होती तर दुसऱ्या जीटीच्या सिझनमध्ये त्यांना फायनलमध्ये नेले होते. पण त्यानंतर एमआयच्या संघामध्ये सामील होण्याचा निर्णय हार्दिकने घेतला होता पण संघ अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. आता हार्दिक आगामी सिझनमध्ये कोणत्या संघात जाणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.