ब्राओने महिलांविषयी केलेली टिपण्णी माईकमध्ये झाली रेकॉर्ड, रहाणेने वेळीच भानावर आणलं, Video होतोय व्हायरल

 Dwayne Bravo Controversial Statment : 20 मार्चच्या संध्याकाळी केकेआरने पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं, यावेळी ब्रावोला वाटलं की माईक बंद आहे. मात्र माईक चालू होता आणि त्याने केलेलं वक्तव्य हे माईकमध्ये रेकॉर्ड झालं. त्यावक्तव्यामुळे सध्या यावरून ट्रोल केलं जात आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 21, 2026, 11:40 AM IST
 Dwayne Bravo Controversial Statment : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचं बिगुल वाजलं असून 28 मार्च पासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. आता आयपीएल 2026 चा (IPL 2026) नवा सीजन सुरु होण्यासाठी केवळ 7 दिवस शिल्लक असून यापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर ड्वेन ब्राव्होचं (dwayne bravo) एक लाजिरवाणं वक्तव्य समोर आलं आहे केकेआर संघाचा मेंटॉर ड्वेन ब्राव्हो हा त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सध्या चर्चेत आला आहे. 20 मार्चच्या संध्याकाळी केकेआरने पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं, यावेळी ब्रावोला वाटलं की माईक बंद आहे. मात्र माईक चालू होता आणि त्याने केलेलं वक्तव्य हे माईकमध्ये रेकॉर्ड झालं. त्यावक्तव्यामुळे सध्या यावरून ट्रोल केलं जात आहे. 

कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर ड्वेन ब्राव्होने केलेल्या या वक्तव्यामुळे तो ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला आहे. पत्रकार परिषदेदरम्यान अजिंक्य रहाणेने वेळीच ब्राव्होला रोखलं अन्यथा माहित नाही ब्राव्हो अजून काय काय बोलून गेला असता. मात्र अजिंक्यने ब्राव्होला थांबवलं खरं पण तोपर्यंत तसा उशीर झाला होता आणि ते वक्तव्य माइकमध्ये रेकॉर्ड झालं होतं.  

नेमकं काय म्हणाला ड्वेन ब्राव्हो?

कोलकाता नाईट रायडर्सच्या पत्रकार परिषदेत हेड कोच अभिषेक नायर, शेन वॉटसन आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे हे उपस्थित होते. यावेळी ब्राव्होला वाटलं माईक ऑफ आहे आणि तो वैयक्तिक गोष्टी बोलू लागला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर ड्वेन ब्राव्हो हा बोल्ट होता की, 'जेव्हा तुम्ही मला बोलवलं तेव्हा तर माझ्या घरात दोन चिक्स (मुली) होत्या. कर्णधार अजिंक्य रहाणेने बघितलं की माईक ऑन आहे तेव्हा ताईने लगेचच ड्वेन ब्राव्होला सावधान केलं. माईक ऑन आहे हे समजताच ड्वेन ब्राव्होच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलले आणि त्याने shit म्हणत आपली चूक मेनी केली.

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून फॅन्सने ब्राव्होला यावरून ट्रोल केलं आहे. यूजर्सने टीका करत म्हटलं की एक खेळाडू असून महिलांप्रती अशी मानसिकता ठेवणं तुला शोभत नाही.  

एका युजरने लिहिलं की, 'केकेआरचं संपूर्ण मॅनेजमेंट ज्यात त्यांचे कोच आणि कर्णधार सुद्धा सामील आहेत यावेळी ब्राव्होला माहित नव्हतं की माझ्या घरी दोन मुली आहेत. जेव्हा त्याने म्हटलं की माझ्या घरी दोन मुली (गर्लफ्रेंड) आहेत, तेव्हा रहाणेने त्याला आठवण करून दिली की माईक चालू आहे. तेव्हा ब्राव्होच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडाला. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे की अशा मानसिकतेची व्यक्ती आयपीएलचा भाग आहे.

 

 

 

