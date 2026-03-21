शाहरुख खानच्या KKR ला झटक्यावर झटके! हर्षित राणा आणि पाथिराना यानंतर आता महत्त्वाचा गोलंदाज IPL 2026 मधून बाहेर

Fast bowler ruled out from ipl 2026: आयपीएलच्या नवीन सिजनला सुरुवात होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्याआधी अनेक खेळाडू या स्पर्धेतून बाहेर पडल्याचे दिसून येत आहे. KKR संघातून हर्षित राणा आणि पाथिराना बाहेर पडल्यावर आता अजून एक  महत्त्वाचा गोलंदाज दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 21, 2026, 07:28 PM IST
Akash deep ruled out ipl 2026 kkr fast bowler injury update: स्टार खेळाडूंच्या दुखापतींचं सत्र सुरूच आहे. आता यामुळे कोलकाता नाईट रायडर्सच्या अडचणींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आयपीएल 2026 च्या आधी त्यांचा वेगवान गोलंदाजीचा मारा कमकुवत झालेला दिसून येत आहे. हर्षित राणा आणि पाथिराना यानंतर आता अजून एक महत्त्वाचा गोलंदाज IPL 2026 मधून दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. IPL 2026 च्या अगदी उंबरठ्यावर असताना कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची बनत चालली आहे. स्पर्धेची तयारी जोरात सुरू असताना संघाला सलग दुखापतींचे धक्के बसत आहेत, आणि विशेष म्हणजे हे धक्के त्यांच्या गोलंदाजी विभागालाच सर्वाधिक बसले आहेत. टी20 सारख्या वेगवान फॉरमॅटमध्ये मजबूत पेस अटॅक हा यशाचा कणा मानला जातो, पण KKR सध्या त्याच बाबतीत कमकुवत होताना दिसत आहे.

हर्षित राणा आणि पथिराना संघाबाहेर 

या हंगामाची सुरुवात 28 मार्चपासून होणार असली तरी KKR च्या कॅम्पमध्ये उत्साहापेक्षा चिंता अधिक दिसून येते. सर्वप्रथम श्रीलंकेचा स्टार डेथ-ओव्हर स्पेशालिस्ट मथीशा पथिराना दुखापतीमुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची यॉर्कर टाकण्याची क्षमता आणि शेवटच्या षटकांतील नियंत्रण हे KKR साठी महत्त्वाचे होते. त्यानंतर लगेचच युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा पूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडल्याची बातमी आली, ज्यामुळे संघाच्या बेंच स्ट्रेंथवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

संघाला अजून एक मोठा धक्का 

आता या मालिकेत सर्वात मोठा धक्का म्हणजे आकाश दीपची अनुपस्थिती. 29 वर्षीय हा अनुभवी वेगवान गोलंदाज संपूर्ण IPL 2026 सिझनला मुकणार आहे. KKR व्यवस्थापनाने ही माहिती अधिकृतपणे दिली असून, त्याच्या दुखापतीमुळे संघाच्या योजनांमध्ये मोठा बदल करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या मिनी लिलावात KKR ने त्याला त्याच्या बेस प्राइसवर विकत घेतले होते, आणि नवीन चेंडू तसेच मधल्या षटकांमध्ये तो महत्त्वाची भूमिका निभावेल, अशी अपेक्षा होती.

आकाश दीप रिहॅब प्रक्रियेत

सध्या आकाश दीप बेंगळुरूमधील BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये रिहॅब प्रक्रियेत आहे. त्याच्या दुखापतीचे नेमके स्वरूप अजून जाहीर झालेले नाही, पण ती गंभीर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे तो संपूर्ण हंगामासाठी अनुपलब्ध राहणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. संघ आणि BCCI यांच्यात त्याच्या फिटनेसबाबत सतत संपर्क सुरू आहे, पण तातडीने त्याच्या पुनरागमनाची शक्यता नाही.

KKR च्या टीम मॅनेजमेंटसमोर मोठे आव्हान

या सर्व घडामोडींमुळे KKR च्या टीम मॅनेजमेंटसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आधीच काही प्रमुख गोलंदाज बाहेर पडल्याने आता योग्य कॉम्बिनेशन तयार करणे कठीण झाले आहे. उमरान मलिकसारखा वेगवान गोलंदाज आणि वरुण चक्रवर्तीसारखा फिरकीपटू संघात असला तरी पेस विभागातील अनुभव आणि सातत्य कमी पडत आहे. डेथ ओव्हर्समध्ये कोण जबाबदारी घेणार, नवीन चेंडू कोण हाताळणार, याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

फलंदाजीसाठी मोठी फळी 

फलंदाजीच्या बाबतीत KKR कडे अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, कॅमेरून ग्रीन यांसारखे अनुभवी आणि प्रभावी खेळाडू आहेत. पण टी20 क्रिकेटमध्ये केवळ फलंदाजीवर सामने जिंकणे नेहमी शक्य नसते. मजबूत गोलंदाजीशिवाय मोठ्या स्पर्धेत सातत्य राखणे कठीण असते, आणि हाच KKR च्या चिंतेचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.

KKR पुढे आव्हान 

आता IPL सुरू होण्यास काहीच दिवस उरले असताना KKR ला जलद निर्णय घ्यावे लागतील. पर्यायी खेळाडू शोधणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि उरलेल्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवणे हेच त्यांच्यासमोरचे पर्याय आहेत. या अडचणींवर मात करून संघ कितपत प्रभावी कामगिरी करतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

एकंदरीत, IPL 2026 सुरू होण्याआधीच KKR साठी हा काळ कसोटीचा ठरत आहे. दुखापतींनी ग्रासलेल्या संघाने आता परिस्थितीशी जुळवून घेत पुढे कसे पाऊल टाकले, यावरच त्यांच्या हंगामाचे यश मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

