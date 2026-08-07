KKR च्या स्टार खेळाडूने गुपचूप उरकलं लग्न! 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्रीशी बांधली लग्नगाठ

Ramandeep Singh Wedding : भारताचा खेळाडू आणि आयपीएलमध्ये कोलकता नाईट राइडर्सकडून खेळणारा संघाचा स्टार रमनदीप सिंगने आज 7 ऑगस्ट रोजी अभिनेत्री चार्ली चौहानसोबत लग्न केले आहे. भारताचा स्टार खेळाडू अर्शदीप सिंगने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करुन ही बातमी दिली आहे. रमनदीप सिंग याला टीम इंडियात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली होती पण त्याला काही सामने खेळण्याची संधी मिळाली आहे. आता क्रिकेटपटू आणि मालिकेतील अभिनेत्री यांच्या लग्नाचे काही फोटो सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. क्रिकेटपटू रमनदीप सिंग आणि अभिनेत्री चार्ली चौहान यांनी अधिकृतपणे सोशल मिडियावर अजूनपर्यत घोषणा केलेली नाही.
रमनदीप सिंग आणि अभिनेत्री चार्ली चौहान यांनी पंजाबी पद्धतीने लग्न केले आहे. त्याच्या लग्नाचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. अभिनेत्री चार्ली चौहान हिने लाल रंगाचा घागरा घातला आहे त्याला गोल्डन रंगाची सुंदर जरी देखील आहे. त्याचबरोबर तिच्या हातात लाल रंगाचा चुडा देखील घातला आहे. रमनदीपने गोल्डन रंगाचा कुर्ता आणि डोक्यावर पगडी घातली आहे आणि हातामध्ये तलवार देखील आहे. दोघेही या वेशभूषेमध्ये खुपच सुंदर दिसत आहेत.
आयपीएल 2026 मधील रमनदीप सिंगच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर तो फार काही प्रभावी राहिला नाही. मागील सिझनमध्ये त्याने फक्त सहा सामने खेळले यामध्ये त्याने 82 धावा केल्या. केकेआरच्या संघाची मागील दोन सिझनमध्ये निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे 2026 च्या आयपीएल सिझनमध्ये संघ सातव्या स्थानावर राहिला. केकेआरचा खेळाडू 30 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या शेर-ए-पंजाब टी20 लीगमध्ये सहभागी होऊ शकतो. क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यापूर्वी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात एका नव्या जीवनाला सुरुवात केली आहे.
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टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज अर्शदीप सिंग हा देखील या विवाहसोहळ्यात सहभागी झाला होता. त्याच्या मित्राच्या लग्नाचा एक सुंदर फोटो देखील त्याने शेअर केला आहे. रमनदीप सिंगच्या कारकिर्दीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत दोन टी20 सामने भारतासाठी खेळले आहेत. 2024 मध्ये त्याने टीम इंडियासाठी पदार्पण केले होते आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याला टीम इंडियात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली होती. त्याला एक सामन्यात फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली होती आणि यामध्ये त्याने 15 धावा केल्या होत्या आणि 1 विकेटही त्याच्या नावावर आहे.