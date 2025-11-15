कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये खळबळ! 24 कोटींचा स्टार खेळाडू रिलीज होण्याची शक्यता; ऑक्शनपूर्वी KKRचा मोठा निर्णय

KKR Release Venkatesh Iyer: IPL च्या तयारीला वेग आला असताना कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. टीम वेंकटेश अय्यरला रिलीज करण्याच्या विचारात असून, हा निर्णय चाहत्यांसाठी धक्कादायक ठरला आहे. वेंकटेशला KKR ने मेगा ऑक्शनमध्ये तब्बल 23.75 कोटी रुपये खर्च करून विकत घेतले होते.
क्रिकबजच्या माहितीनुसार, KKR व्यवस्थापन वेंकटेश अय्यरला टीममधून मुक्त करण्याची योजना आखत आहे. तथापि, पुढील ऑक्शनमध्ये त्यांना पुन्हा बोली लावण्याचा पर्याय फ्रँचायजी वापरू शकते. अय्यर IPL 2021 पासून KKR चा भाग आहे, परंतु IPL 2025मध्ये त्याचा खेळ पूर्णपणे फसला. खेळलेल्या 11 सामन्यात त्याने केवळ 142 धावा केल्या.
अंदाज असा की फक्त वेंकटेशच नाही तर क्विंटन डी कॉक आणि एनरिच नॉर्टजे यांनाही टीम रिलीज करू शकते. अलिकडेच वेंकटेशने गौतम गंभीरसोबत कामाबाबत बोलताना सांगितले होते की गंभीर आपल्या खेळाडूंकडून सर्वोत्तमाची अपेक्षा करतात आणि सरासरी कामगिरी करणाऱ्यांसाठी त्यांच्यासोबत टिकणे कठीण असते.
मेगा ऑक्शनदरम्यान KKR ने अक्षरशः जिद्द करून वेंकटेश अय्यरला मिळवले होते. लखनऊ सुपर जायंट्सने त्यांच्यात रुची दाखवली होती, पण 7.75 कोटींवर माघार घेतली. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरनेही प्रयत्न केला, पण 23.50 कोटींची बोली लावल्यानंतर त्यांनी हार मानली. शेवटी KKR ने 23.75 कोटींमध्ये ते आपल्या ताब्यात घेतले.
मागील हंगामातच KKR ने श्रेयस अय्यरलाही रिलीज केले होते, ज्यामुळे कर्णधार कोण असेल यावर बरीच चर्चा रंगली. शेवटी अजिंक्य रहाणेला नेतृत्व देण्यात आले, जो ऑक्शनच्या पहिल्या फेरीत विकतही गेला नव्हता. आता वेंकटेश अय्यर रिलीज झाल्यास KKR चा पर्स तब्बल 23.75 कोटींनी मोकळा होईल. त्यामुळे या वेळी KKR ला कर्णधारासह अनेक पर्यायांवर गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.