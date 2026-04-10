  KKR VS LSG IPL 2026 Highlights: 27 चेंडूत 54! मुकुल चौधरीच्या धमाकेदार अर्धशतकाच्या जोरावर लखनऊने कोलकत्त्याकडून विजय हिसकावून घेतला

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Highlights: मुकुल चौधरीच्या 27 चेंडूंतील 54 धावांच्या खेळीच्या जोरावर लखनऊ सुपर जायंट्सने ईडन गार्डन्सवर झालेल्या एका रोमांचक सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा 3 गडी राखून पराभव केला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 10, 2026, 08:44 AM IST
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Highlights: IPL 2026 मधील कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) यांच्यातील सामना हा या हंगामातील सर्वात रोमांचक लढतींपैकी एक ठरला. ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत तणाव कायम होता. अखेर लखनऊ सुपर जायंट्सने 3 विकेट्स राखून अविश्वसनीय विजय मिळवला आणि या विजयाचा नायक ठरला युवा फलंदाज मुकुल चौधरी (Mukul Choudhary)! 

सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही 

प्रथम फलंदाजी करताना कोलकाता नाइट राइडर्सची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. लवकर विकेट्स गमावल्यानंतर संघावर दबाव निर्माण झाला होता. मात्र अनुभवी अजिंक्य राहणे (Ajinkya Rahane) आणि युवा अंगक्रिश रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) यांनी डाव सावरत महत्त्वाची भागीदारी उभी केली. त्यांनी संयम आणि आक्रमकतेचा सुंदर समतोल साधत संघाला मजबूत स्थितीत नेले. रहाणेने 41 धावा करत अनुभवाची छाप पाडली, तर रघुवंशीने 45 धावांची खेळी करत आपली प्रतिभा दाखवली.

शेवटच्या काही षटकात महत्त्वाच्या धावा 

यानंतरच्या टप्प्यात कॅमेरून ग्रीन आणि रोव्हमन पॉवेल यांनी आक्रमक फलंदाजी करत धावगती वाढवली. दोघांनी मिळून जलद गतीने धावा करत संघाचा स्कोअर 20 षटकांत 181 पर्यंत नेला. शेवटच्या काही षटकात त्यांनी केलेली फटकेबाजी लखनऊसाठी मोठे आव्हान ठरणार हे स्पष्ट झाले होते.

आयुष बडोनीची खेळी 

182 धावांचा पाठलाग करताना लखनऊची सुरुवात चांगली झाली. सलामीवीरांनी आत्मविश्वासाने खेळ करत संघाला भक्कम पाया दिला. पण मधल्या षटकांत अचानक विकेट्स पडू लागल्यामुळे सामना पुन्हा कोलकात्याच्या बाजूने झुकला. या कठीण परिस्थितीत आयुष बडोनी याने जबाबदारी स्वीकारत शानदार खेळी केली. त्याने 34 चेंडूत 54 धावा करत संघाला आशा जिवंत ठेवली.

विजयासाठी 14 धावांची गरज

तरीही शेवटच्या षटकांत लखनऊला विजयासाठी 14 धावांची गरज होती, आणि दबाव अत्यंत मोठा होता. अशा वेळी मुकुल चौधरी क्रीजवर ठामपणे उभा राहिला. त्याने निडर आणि आक्रमक फलंदाजी करत सामना आपल्या बाजूने वळवला. केवळ 27 चेंडूत नाबाद 54 धावा करत त्याने गोलंदाजांवर पूर्ण वर्चस्व गाजवले. त्याच्या खेळीत शक्ती, टाइमिंग आणि आत्मविश्वास यांचा अप्रतिम संगम दिसून आला.

मुकुल चौधरीने विजय हिसकावून आणला 

शेवटच्या चेंडूवर आवश्यक धाव घेत लखनऊने सामना जिंकला आणि प्रेक्षकांनी अक्षरशः श्वास रोखून ठेवणारा शेवट अनुभवला. मुकुल चौधरीच्या या अप्रतिम खेळीमुळे तो एका क्षणात स्टार बनला आहे. या सामन्यामुळे त्याची “फिनिशर” म्हणून ओळख अधिक मजबूत झाली आहे.

हे ही वाचा: IPL 2026: कोण आहे मुकुल चौधरी? 25.20 कोटींच्या खेळाडूला धू धू धुतला अन् KKR कडून विजय खेचून आणला!

 

एकंदरीत, हा सामना केवळ विजय-पराजयापुरता मर्यादित नव्हता, तर तरुण खेळाडूंच्या आत्मविश्वास, धैर्य आणि प्रतिभेचा उत्कृष्ट नमुना होता. IPL 2026 मधील हा सामना दीर्घकाळ क्रिकेट चाहत्यांच्या स्मरणात राहणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

